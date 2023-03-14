Минфин Азербайджана и Азиатский банк развития провели консультации

Между Министерством финансов и Азиатским банком развития (ADB) были проведены консультации по текущему состоянию и будущим направлениям сотрудничества.

Министерство финансов Азербайджана и Азиатский банк развития (АБР) провели консультации по текущему состоянию и будущим направлениям сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Министр Самир Шарифов встретился с находящимся с визитом в нашей стране директором отдела государственного управления, финансового сектора и торговли департамента Центральной и Западной Азии АБР Тариком Ниязи.

На встрече была отмечена важность разработки новой стратегии АБР по стране в соответствии со стратегиями “Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития” и "Стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы".

В ходе встречи стороны отметили поддержку и техническую помощь, оказываемую АБР для повышения макроэкономической стабильности Азербайджана, обсуждены стратегические цели правительства в управлении государственным сектором, развитии финансового сектора, а также рассмотрена программа будущего кредитования, основанная на устойчивости экономического развития в стране.