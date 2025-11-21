Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Минэкономики: Повышение лимита упрощенного налога для наличных расчетов может расширить теневую экономику

    Финансы
    • 21 ноября, 2025
    • 14:50
    Минэкономики: Повышение лимита упрощенного налога для наличных расчетов может расширить теневую экономику

    Повышение порога оборота до 400 тысяч манатов для регистрации плательщиков НДС среди предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, может привести к расширению теневой экономики, если новая норма будет распространяться и на наличный оборот.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

    По его словам, именно поэтому предлагается увеличить порог вдвое, но применять его исключительно к безналичному обороту.

    "В этой связи ведутся целенаправленные обсуждения по увеличению лимита и его применению только к безналичным операциям", - сообщил Алиев.

    Алиев также подчеркнул, что уплата индивидуальными предпринимателями обязательных государственных социальных страховых взносов в размере 2% от доходов (без учета расходов) облегчит их нагрузку. "Если бы поправка не была внесена, с января 2026 года обязательство физических лиц по социальному страхованию составило бы 50% от минимальной заработной платы - то есть 200 манатов", - сказал он.

    Он отметил, что сейчас насчитывается более 140 тыс. индивидуальных предпринимателей, у примерно 75-80% из которых годовой оборот находится в диапазоне 45-50 тыс. манатов.

    "В этом случае нагрузка по социальному страхованию составит около 70-75 манатов, что равно 2% от оборота. Если бы не было представленного механизма льгот, эта сумма составила бы 200 манатов", - добавил он.

    Милли Меджлис Бюджетный пакет Минэкономики
    Azərbaycanda sadələşdirilmiş vergi və sosial sığorta dəyişikliklərinin sahibkarlara təsiri açıqlanıb

    Последние новости

    15:02

    Токаев: Мы готовы принять участие в продвижении мирного процесса между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    15:02

    Истребитель индийских ВВС разбился на Dubai Airshow 2025

    Другие страны
    15:01

    Йоханн Вадевульф: План США по Украине является одним из перечней вариантов

    Другие страны
    14:59

    Грузия обнародовала стоимость импорта природного газа из Азербайджана

    Энергетика
    14:58

    СМИ: IHC заинтересован в покупке иностранных активов "Лукойла"

    Энергетика
    14:57

    Премьер Армении заявил о важной роли Казахстана в переговорах с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:56

    В октябре Грузия увеличила закупки нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в 354 раза

    Энергетика
    14:56
    Фото

    Переселившимся в село Хоровлу вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    14:56
    Видео

    Haber Global получил пять наград на международном конкурсе в Анкаре

    Медиа
    Лента новостей