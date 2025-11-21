Минэкономики: Повышение лимита упрощенного налога для наличных расчетов может расширить теневую экономику

Повышение порога оборота до 400 тысяч манатов для регистрации плательщиков НДС среди предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, может привести к расширению теневой экономики, если новая норма будет распространяться и на наличный оборот.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

По его словам, именно поэтому предлагается увеличить порог вдвое, но применять его исключительно к безналичному обороту.

"В этой связи ведутся целенаправленные обсуждения по увеличению лимита и его применению только к безналичным операциям", - сообщил Алиев.

Алиев также подчеркнул, что уплата индивидуальными предпринимателями обязательных государственных социальных страховых взносов в размере 2% от доходов (без учета расходов) облегчит их нагрузку. "Если бы поправка не была внесена, с января 2026 года обязательство физических лиц по социальному страхованию составило бы 50% от минимальной заработной платы - то есть 200 манатов", - сказал он.

Он отметил, что сейчас насчитывается более 140 тыс. индивидуальных предпринимателей, у примерно 75-80% из которых годовой оборот находится в диапазоне 45-50 тыс. манатов.

"В этом случае нагрузка по социальному страхованию составит около 70-75 манатов, что равно 2% от оборота. Если бы не было представленного механизма льгот, эта сумма составила бы 200 манатов", - добавил он.