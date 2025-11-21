İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Azərbaycanda sadələşdirilmiş vergi və sosial sığorta dəyişikliklərinin sahibkarlara təsiri açıqlanıb

    Maliyyə
    • 21 noyabr, 2025
    • 13:44
    Azərbaycanda sadələşdirilmiş vergi və sosial sığorta dəyişikliklərinin sahibkarlara təsiri açıqlanıb

    Azərbaycanda sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin ƏDV qeydiyyatı üçün ticarət dövriyyəsi həddinin 200 min manatdan 400 min manata qaldırılması nağd dövriyyəyə də şamil edildiyi halda kölgə iqtisadiyyatını genişləndirə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında 2026-cı ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan Vergi Məcəlləsinə və digər 16 qanuna təklif olunan dəyişikliklərin ilk oxunuşda müzakirəsi zamanı bildirib.

    "Bu mənada məqsədli şəkildə həddin 2 dəfə artırılması və bunun yalnız nağdsız dövriyyəyə tətbiq olunması istiqamətində müzakirələr aparılır", - o qeyd edib.

    E. Əliyev həmçinin vurğulayıb ki, fərdi sahibkarların gəlirlərinin (xərclər nəzərə alınmadan) 2 %-i miqdarında məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəməsi onlar üçün daha yüngül yük formalaşdıracaq: "Düzəliş edilməsəydi, 2026-ci ilin yanvarından fiziki şəxslərin sosial sığorta öhdəliyi minimum əməkhaqqının 50 %-i - yəni 200 manat olacaqdı.

    Hazırda 140 mindən çox fərdi sahibkar var. Onların təxminən 75–80 %-nin illik dövriyyəsi 45–50 min manat aralığındadır. Bu halda sosial sığorta yükü dövriyyənin 2 %-i olmaqla təqribən 70–75 manat təşkil edəcək. Əgər təqdim edilən güzəşt mexanizmi olmasaydı, bu məbləğ 200 manat səviyyəsində olacaqdı".

    Büdcə zərfi Vergi Məcəlləsi Elnur Əliyev

    Son xəbərlər

    14:49

    Tokayevdən Ermənistana tranzit məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasına görə İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    14:49

    Rusiyanın Ternopol şəhərinə endirdiyi zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 31-ə çatıb

    Digər ölkələr
    14:42
    Foto

    Lənkəranda "Böyük Bazar"da baytar nəzarətindən keçməyən ətlərin satışının qarşısı alınıb

    Sağlamlıq
    14:42

    Avropa liderləri ABŞ və Rusiya planını müzakirə etmək üçün Zelenski ilə təcili danışıqlar aparacaqlar

    Digər ölkələr
    14:41

    Gürcüstan Azərbaycandan elektrik enerjisinin idxalına çəkdiyi xərci 7 dəfəyə yaxın artırıb

    Energetika
    14:37

    Elham Abdeni: Süni intellekt jurnalistika qarşısında ciddi etik çağırışlar qoyur

    Xarici siyasət
    14:35

    Ekspert: Süni intellekt və rəqəmsal innovasiyalar redaksiyaların işini transformasiya edir

    Media
    14:30

    Azərbaycanla Moldova arasında məxfi məlumat mübadiləsinə dair saziş təsdiq ediləcək

    Milli Məclis
    14:29

    "Lake Hotel"in 4 işçisinin elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti