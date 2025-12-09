В Милли Меджлисе прокомментировали поправки в Налоговый кодекс
- 09 декабря, 2025
- 12:05
Милли Меджлис внес изменения в Налоговый кодекс, а также в законы "О социальном страховании" и "Об обязательном медицинском страховании".
Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
По словам депутата, поправки носят в основном уточняющий характер и были совместно подготовлены Министерством финансов и Государственной налоговой службой.
Одним из ключевых изменений в Налоговый кодекс стало уточнение механизма стимулирования безналичных платежей.
