В Милли Меджлисе прокомментировали поправки в Налоговый кодекс

Милли Меджлис внес изменения в Налоговый кодекс, а также в законы "О социальном страховании" и "Об обязательном медицинском страховании".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По словам депутата, поправки носят в основном уточняющий характер и были совместно подготовлены Министерством финансов и Государственной налоговой службой.

Одним из ключевых изменений в Налоговый кодекс стало уточнение механизма стимулирования безналичных платежей.