Микаил Джаббаров: Налоговые поступления от МСП выросли на 61%

"В прошлом году налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства в Азербайджане выросли на 61% по сравнению с 2021 годом и достигли 2,9 млрд манатов"

В прошлом году налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства в Азербайджане выросли на 61% по сравнению с 2021 годом и достигли 2,9 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем Twitter.

M.Джаббаров отметил, что за отчетный период оборот по МСП вырос на 19% по сравнению с 2021 годом и достиг 38,8 млрд манатов.

"Сегодня отмечается День микро -, малых и средних предприятий. Стимулирование деятельности субъектов МСП вносит важный вклад в диверсификацию нашей экономики и развитие ненефтяного сектора. За период с 2018 по 2021 год количество субъектов малого и среднего бизнеса в нашей стране увеличилось на 45% до 355 906, а его доля в ненефтяном ВВП выросла с 23,5% до 26,6%. Желаем нашим предпринимателям стабильных успехов и достижений", - отметил министр.