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Микаил Джаббаров: Налоговые поступления от МСП выросли на 61%

Микаил Джаббаров: Налоговые поступления от МСП выросли на 61% "В прошлом году налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства в Азербайджане выросли на 61% по сравнению с 2021 годом и достигли 2,9 млрд манатов"
Финансы
27 июня 2023 г. 12:41
Микаил Джаббаров: Налоговые поступления от МСП выросли на 61%

В прошлом году налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства в Азербайджане выросли на 61% по сравнению с 2021 годом и достигли 2,9 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем Twitter.

M.Джаббаров отметил, что за отчетный период оборот по МСП вырос на 19% по сравнению с 2021 годом и достиг 38,8 млрд манатов.

"Сегодня отмечается День микро -, малых и средних предприятий. Стимулирование деятельности субъектов МСП вносит важный вклад в диверсификацию нашей экономики и развитие ненефтяного сектора. За период с 2018 по 2021 год количество субъектов малого и среднего бизнеса в нашей стране увеличилось на 45% до 355 906, а его доля в ненефтяном ВВП выросла с 23,5% до 26,6%. Желаем нашим предпринимателям стабильных успехов и достижений", - отметил министр.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Tax revenues from SMEs surged by 61%
Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov: "KOB-lardan vergi daxilolmaları 61 % artıb"

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