MIGA: Ведутся переговоры с коммерческими банками по гарантии по проекту TANAP

© Report/ Firi Salim https://report.az/storage/news/d81f06763865834d8775d5822dd767d5/9647f6fa-2081-4286-9887-0dea6df118bb_292.jpg

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан является очень важным партнером для Группы Всемирного банка и Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA).

Об этом сказала в эксклюзивном заявлении Report исполнительный вице-президент Группы Всемирного банка и исполнительный директор MIGA Кейко Хонда.

По ее словам, организация продолжит поддерживать проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP): "Одним из проектов, поддерживаемых Всемирным банком и MIGA, является проект TANAP. Надо использовать кредит, выделенный ВБ для проекта. Однако переговоры с коммерческими банками по гарантии по проекту TANAP продолжаются. Еще раз повторяю, что MIGA имеет большие обязательства перед этим проектом. Во время моего визита в Баку мы также обсудили другие сферы, где можем помочь правительству".

Напомним, что в декабре 2016 года Совет директоров MIGA утвердил гарантии на инвестиции в Трансанатолийский трубопровод (TANAP) в размере 1,2 млрд долларов.