​МФК объявила приоритеты по Азербайджану

Международная финансовая корпорация (МФК) считает два ключевых проекта приоритетными для своей будущей деятельности по Азербайджану.

Об этом Report в эксклюзивной беседе рассказала глава постоянного представительства Международной финансовой корпорации (МФК) в Азербайджане Алия Азимова.

"Мы нацелены на реализацию проектов "Инвестиционный климат и конкурентоспособность агробизнеса в Азербайджане" и "Электронные и цифровые финансовые услуги", - добавила Азимова.

Она отметила, что к ним не поступало обращений об увеличении доли в коммерческих банках Азербайджана, поэтому данный вопрос пока не обсуждается.

Соглашение по проекту "Инвестиционный климат и конкурентоспособность агробизнеса в Азербайджане" было подписано 8 мая этого года. Документ с азербайджанской стороны подписал вице-премьер Ягуб Эйюбов.

Проект "Электронные и цифровые финансовые услуги" реализуется с 2017 года.

Азербайджан является членом МФК с 1995 года. До настоящего времени корпорация инвестировала 473 млн долларов в проекты в Азербайджане. Из этой суммы 73 млн долларов было потрачено на 56 проектов в финансовом, инфраструктурном и перерабатывающем секторах, 80 млн долларов - на программу финансирования торговли и 250 млн долларов - на финансирование трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан.