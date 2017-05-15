Международный банк Азербайджана обновляет пенсионные карты с истекшим сроком

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ ОАО Международный банк Азербайджана (МБА), осуществляющий пенсионные выплаты гражданам в рамках сотрудничества с Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты, успешно продолжает процесс массового обновления пенсионных карт.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, процесс охватывает карты, срок которых истек в апреле-мае 2017-го года.

Обновление проводится на основе списков фонда в соответствующих филиалах и отделениях банка. Напомним, что срок действия массового количества пенсионных карт МБА истекает в апреле-мае через каждые 5 лет. С целью обеспечения удобства граждан, обращающихся в филиалы для обновления пенсионных карт, и реализации этого процесса без создания очередей офисы банка работают в усиленном режиме. С начала мая пенсионерам выдано свыше 50 тыс. новых карт.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру (012) 937.