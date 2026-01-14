Международный банк Азербайджана обнародовал финансовое положение

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    14 января, 2026
    ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) завершил 2025 год с чистой прибылью в размере 335,693 млн манатов, что на 14,3% больше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка.

    В указанном периоде доходы банка составили 1 млрд 547,108 млн манатов (+23,3%), расходы - 1 млрд 14,866 млн манатов (+31,7%), отчисления на создание специальных резервов - 114,332 млн манатов (-0,9%), а выплаты по налогу на прибыль - 82,217 млн манатов (+10,1%).

    На 1 января этого года активы МБА составили 13 млрд 626,903 млн манатов, что практически идентично показателю годом ранее. Из них 6 млрд 515,103 млн манатов - чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 11,1%.

    В отчетном периоде обязательства МБА снизились на 1,4%, составив 11 млрд 422,218 млн манатов, в том числе депозитный портфель уменьшился на 1,4%, составив 8 млрд 892,88 млн манатов, а балансовый капитал достиг 2 млрд 204,685 млн манатов (+7,5%).

    Лента новостей