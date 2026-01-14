İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 14 yanvar, 2026
    • 11:58
    Azərbaycan Beynəlxalq Bankı maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC (ABB) 2025-ci ili 335,693 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" Bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 14,3 % çoxdur.

    Ötən il ABB-nin gəlirləri 1 milyard 547,108 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 23,3 % çox), xərcləri 1 milyard 14,866 milyon manat (31,7 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 114,332 milyon manat (0,9 % az), mənfəət vergisi ödəmələri isə 82,217 milyon manat (10,1 % çox) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə ABB-nin aktivləri 13 milyard 626,903 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə demək olar ki, eynidir. Bunun 6 milyard 515,103 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 11,1 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə ABB-nin öhdəlikləri 1,4 % azalaraq 11 milyard 422,218 milyon manat, o cümlədən depozit portfeli 1,4 % azalaraq 8 milyard 892,88 milyon manat, balans kapitalı isə 7,5 % artaraq 2 milyard 204,685 milyon manat olub.

    Xatırladaq ki, ABB 1992-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1 milyard 281,271 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 88,54 %-i Maliyyə Nazirliyinə, 3,64 %-i İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə, 0,22 %-i "Aqrarkredit" QSC bank olmayan kredit təşkilatına (BOKT), 7,6 %-i isə fiziki və hüquqi şəxslərə məxsusdur.

    "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC xalis mənfəət
    Международный банк Азербайджана обнародовал финансовое положение

    Son xəbərlər

    12:42

    Hesablama Palatası: Bakı Limanı audit nöqsanlarını aradan qaldırıb

    Maliyyə
    12:39

    Ağdərənin Çapar kəndində 40 ev istismara hazırdır, bu il daha 23 ev bərpa ediləcək

    Daxili siyasət
    12:31

    Bakı-Sumqayıt yolunda beş avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    12:31

    Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Bu təyinat mənim üçün böyük məsuliyyət və etimaddır"

    Futbol
    12:26

    Ötən il Azərbaycanda külək və günəş enerjisi istehsalı 1 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    12:25

    Ağdərənin Heyvalı kəndində sakinlərin içməli su ilə təmin olunması üçün 60 kubmetrlik çən quraşdırılıb

    Daxili siyasət
    12:25

    Yuliya Timoşenkonun partiyasının ofisində axtarış aparılıb

    Digər ölkələr
    12:24

    Bakıya yağış, rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:17

    Ötən ilin ən yaxşı fransalı baş məşqçisi açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti