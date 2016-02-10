Месячная инфляция в Азербайджане достигла 6%

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Цены на продовольственные товары в Азербайджане в январе 2016 года выросли на 8,7%, на непродовольственные товары - на 5,6%, цены и тарифы на оказываемые населению платные услуги - на 2,1%. Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике, в целом, цены на потребительские товары и тарифы на услуги в месячном исчислении выросли на 5,8%.

За отчетный месяц выросли цены на рис, пшеничную муку, хлеб, гречневую крупу, макаронные изделия, говядину, баранину, куриное мясо, колбасные и рыбные изделия, молочные продукты, яйца, сливочное и растительное масла, сахар и сахарный песок, лимоны, апельсины, мандарины, яблоки, груши, бананы, айву, гранаты, хурму, каштаны, огурцы, помидоры, капусту, баклажаны, сладкий перец, свеклу, морковь, лук, чеснок, зелень, спиртные напитки, табачные изделия. В стоимости других продовольственных товаров не наблюдается серьезных изменений.

Среди непродовольственных товаров в январе наблюдалось повышение цен на ткани, одежду, обувь, строительные материалы, бытовую технику, оборудование для обработки данных, звукозаписывающие устройства, телефоны и фотоаппараты, мелкие электрические приборы, мебель и бытовые товары, ковры и напольные покрытия, изделия из стекла, посуду, моющие средства, лекарства, легковые автомобили и запчасти к ним, канцелярские изделия, ювелирные изделия. В стоимости других непродовольственных товаров не наблюдается серьезных изменений.

За отчетный месяц в структуре оказываемых населению платных услуг снизилась стоимость международных пассажироперевозок посредством воздушного и железнодорожного транспорта, подорожали медицинские услуги, международные пассажироперевозки посредством автобусов, ремонт автомобилей, бытовых приборов, мебели, бытовых товаров и напольных покрытий, чистка, ремонт и аренда одежды, услуги общественного питания, стоимость отелей и гостиниц. В стоимости других платных услуг не наблюдается серьезных изменений.