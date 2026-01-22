Медь подорожала после решения Трампа об отказе от пошлин на товары из Европы
Финансы
- 22 января, 2026
- 10:57
Стоимость меди в четверг утром выросла после заявлений президента США Дональда Трампа об отмене новых пошлин на импорт товаров из Европы, что позитивно для глобальной экономики и промышленности.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Мартовский фьючерс на медь на бирже Comex вырос на 0,4%, до $5,791 за фунт (около 0,45 кг).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,44%, до $12 810, алюминия - на 0,24%, до $3 115, стоимость цинка - на 0,08%, до $3 175,5.
