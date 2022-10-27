МЭА предрекло рост ежегодных инвестиций в чистую энергию к 2023 году

Ежегодные мировые инвестиции в чистую энергию увеличатся до более чем 2 трлн долларов к 2030 году в рамках климатической политики (STEPS). Рост составит свыше 50%.

Ежегодные мировые инвестиции в чистую энергию увеличатся до более чем 2 трлн долларов к 2030 году в рамках климатической политики (STEPS). Рост составит свыше 50%.

Как передает Report, такой прогноз дает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете World Energy Outlook 2022.

"Новая политика на основных энергетических рынках способствует росту ежегодных инвестиций в чистую энергию до более чем 2 трлн долларов к 2030 году в рамках STEPS, что на 50% превышает сегодняшние показатели", - говорится в отчете.

По оценкам МЭА, в США к этому году, во многом благодаря принятому закону, солнечные и ветровые мощности увеличатся в 2,5 раза, а продажи электромобилей - 7 раз. Также продолжат стимулировать масштабное наращивание чистой энергии в Китае. Это означает, что потребление угля и нефти в стране достигнет пика до конца текущего десятилетия.

Кроме того, ускорение процесса перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и повышение их эффективности в Европейском союзе снизит спрос на природный газ и нефть в сообществе на 20% в этом десятилетии, а на уголь - на 50%, что особенно актуально в связи со стремлением к отказу от поставок энергоресурсов из России.

Что касается других крупных стран, то японская программа "Зеленая трансформация" обеспечит значительное финансирование технологий, в том числе таких направлений, как атомная энергетика, водород и аммиак с низким уровнем выбросов в атмосферу. "Корея также будет стремиться увеличить долю атомной энергетики и ВИЭ в своем энергобалансе", - говорится в отчете МЭА.

В свою очередь, Индия постарается добиться дальнейшего прогресса в достижении целевого показателя внутренних возобновляемых мощностей в 500 ГВт к 2030 году, что позволит удовлетворить почти две трети быстро растущего спроса на электроэнергию в стране.

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