МБА выдает нефтяникам кредит без комиссии

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) представляет нефтяникам льготный наличный кредит без поручителя и комиссии.

Об этом сообщили Report в банке.

По информации, банк запустил специальную кампанию ко Дню нефтяника. Нефтяники, получающие свои зарплаты с помощью пластиковых карт МБА, получат возможность приобрести наличный кредит на льготных условиях в период с 19 по 25 сентября.

В рамках кампании выдается кредит до 15 тыс. манатов сроком до 36 месяцев, с годовой процентной ставкой – со скидкой в 2%, начиная с 25%. До 3 тыс. манатов поручитель не требуется, оформление кредита без комиссии. Кредит наличными можно получить во всех филиалах МБА, предъявив удостоверение личности.

При оформлении кредита также возможно подключиться к системе "Автоматический платеж", что позволит осуществлять ежемесячные погашения не посещая банк.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, в 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.