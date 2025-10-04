Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В управлении МБА и "Азер-Тюрк Банка" произведены изменения

    Финансы
    • 04 октября, 2025
    • 12:04
    В управлении МБА и Азер-Тюрк Банка произведены изменения

    Общее руководство и контроль над деятельностью Международного банка Азербайджана (МБА) и ОАО "Азер-Тюрк Банк" будет осуществлять Наблюдательный совет (НС).

    Как сообщает Report, до настоящего времени общее руководство и контроль над деятельностью МБА осуществлял Наблюдательный совет в составе 5 членов, включая председателя, а "Азер-Тюрк Банка" - НС в составе 3 членов, включая председателя.

    В связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указы от 7 августа 2009 года "О передаче ОАО "Международный Банк Азербайджана" в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга и регулировании ряда вытекающих из этого вопросов", в указы президента Азербайджана "О порядке участия государства в управлении банками и небанковскими кредитными организациями, в уставном капитале которых имеются принадлежащие государству акции", от 22 сентября 2009 года "О внесении изменений в указ от 9 февраля 2009 года №48 "О мерах по совершенствованию деятельности Министерства финансов Азербайджана" и от 16 июля 2022 года "О совершенствовании управления ОАО "Азер-Тюрк Банк"".

