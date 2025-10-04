İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    ABB və "Azər-Türk Bank"ın idarəedilməsində dəyişiklik edilib

    Maliyyə
    • 04 oktyabr, 2025
    • 11:46
    ABB və Azər-Türk Bankın idarəedilməsində dəyişiklik edilib

    "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" (ABB) və "Azər-Türk Bank" açıq səhmdar cəmiyyətlərinin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti Müşahidə Şurası həyata keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, indiyənədək ABB-nin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti sədr də daxil olmaqla, 5 üzvdən ibarət, "Azər-Türk Bank"ın isə sədr də daxil olmaqla, 3 üzvdən ibarət Müşahidə Şurası həyata keçirirdi.

    Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev 7 avqust 2009-cu il tarixli "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin idarəetməsinə verilməsi və bundan irəli gələn bir sıra məsələlərin tənzimlənməsi, Azərbaycan Prezidentinin "Nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus səhmlər olan bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarının idarə edilməsində dövlətin iştirakı qaydası haqqında", 22 sentyabr 2009-cu il tarixli "Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında" 2009-cu il 9 fevral tarixli 48 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə" və 16 iyul 2022-ci il tarixli "Azər-Türk Bank" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında" fərmanlarında dəyişiklik edib.

    Azərbaycan Beynəlxalq Bankı “Azər-Türk Bank”
    В управлении МБА и "Азер-Тюрк Банка" произведены изменения

    Son xəbərlər

    12:12

    Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan  510 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    12:06

    Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 8 %-dən çox artırıb

    ASK
    11:58
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın 12 cüdoçusu finala yüksəlib - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    11:56

    Sabah 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    11:46

    ABB və "Azər-Türk Bank"ın idarəedilməsində dəyişiklik edilib

    Maliyyə
    11:45

    Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan körpələr evinin işçilərinin əməkhaqları artırılıb

    Daxili siyasət
    11:43

    Bu il universitetə qəbul olan 102 tələbə Prezident təqaüdü alacaq

    Elm və təhsil
    11:43
    Foto

    Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında finala yüksəlib

    Komanda
    11:38

    Bakıda belinə banka qoyulan qadın yanıq xəsarətindən ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti