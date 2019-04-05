Mastercard обязал Азербайджан перейти на бесконтактные карты за 2 года - ЭКСКЛЮЗИВ

Международная платежная система Mastercard потребовала полного перехода на бесконтактные пластиковые карты в Азербайджане до 12 апреля 2021 года.

Об этом сообщили в компании в ответ на запрос Report.

Сообщается, что для некоторых стран СНГ этот период уже истек.

"С 12 апреля этого года действует мандат на выпуск EMV, а также всех новых бесконтактных карт в Европе. Mastercard продлил этот процесс для Азербайджана на государственном уровне на два года - до 12 апреля 2021 года. Мы постоянно поддерживаем контакты со всеми партнерами, банками и регулирующими органами, которые связаны с развитием рынка бесконтактных технологий".

Отметим, что такое же требование к банкам Азербайджана предъявила компания Visa International. Однако в компании пока не отреагировала на запрос Report.