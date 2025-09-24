Марко Олави Риссанен: Активное участие СНГ в Программе международных сопоставлений обнадеживает

Активное участие региона СНГ в Программе международных сопоставлений обнадеживает.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель проекта Программы международных сопоставлений Всемирного банка Марко Олави Риссанен на III Международном статистическом форуме на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов" в Баку.

Он отметил, что форум проходит на очень важном этапе для статистики: "В течение следующих трех дней мы обсудим основные приоритеты, переход к Системе национальных счетов 2025 года, текущий этап Программы международных сопоставлений 2024 года, подготовку к переписи населения и жилищного фонда 2030 года и мониторинг целей устойчивого развития. Эти темы объединяет единая линия – модернизация официальной статистики с помощью современных технологий, более тесная интеграция источников данных, а также более устойчивая институциональная структура. У нас будет специальная сессия, посвященная этой программе, где мы поразмышляем о глобальном и региональном прогрессе программы, а также о значении паритета покупательной способности для экономического и социального анализа, а также о перспективах программы на предстоящие годы".

Представитель ВБ выразил уверенность, что форум будет способствовать богатому обмену опытом и идеями между национальными статистическими службами, международными организациями и более широким статистическим сообществом: "Эти обсуждения укрепят статистический потенциал региона и внесут вклад в глобальные усилия, чтобы данные оставались основой для нашей политики, планирования и развития".