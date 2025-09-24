İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Marko Olavi Rissanen: "MDB-nin Beynəlxalq Müqayisələr Proqramında fəal iştirak etməsi ümidvericidir"

    24 sentyabr, 2025
    Marko Olavi Rissanen: MDB-nin Beynəlxalq Müqayisələr Proqramında fəal iştirak etməsi ümidvericidir
    MDB regionunun Beynəlxalq Müqayisələr Proqramında fəal iştirak etməsi ümidvericidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dünya Bankının Beynəlxalq Müqayisələr Proqramı layihəsinin rəhbəri Marko Olavi Rissanen Bakıda "Statistikanın inkişaf perspektivləri: beynəlxalq layihələrin rolu" mövzusunda keçirilən III Beynəlxalq Statistika Forumunda bildirib.

    O qeyd edib ki, forum statistika üçün çox mühüm bir mərhələdə keçirilir: "Növbəti üç gün ərzində biz əsas prioritetləri, 2025-ci il Milli Hesablar Sisteminə keçidi, 2024-cü il Beynəlxalq Müqayisələr Proqramının (BMP) cari mərhələsini, 2030-cu il əhali və mənzil siyahıya alınmasına hazırlığı və dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin monitorinqini müzakirə edəcəyik. Bu mövzuları müasir texnologiyalar vasitəsilə rəsmi statistikanın modernləşdirilməsi, məlumat mənbələrinin daha sıx inteqrasiyası, həmçinin daha dayanıqlı institusional struktur kimi vahid xətt birləşdirir. Gün BMP-yə həsr olunmuş xüsusi bir sessiyamız olacaq, burada proqramın qlobal və regional irəliləyişi, həmçinin iqtisadi və sosial təhlil üçün alıcılıq qabiliyyəti paritetinin əhəmiyyəti, eləcə də qarşıdakı illər üçün proqramın perspektivləri haqqında düşünəcəyik".

    Dünya bankının nümayəndəsi forumun milli statistika xidmətləri, beynəlxalq təşkilatlar və daha geniş statistika icması arasında təcrübə və ideyaların zəngin mübadiləsinə töhfə verəcəyinə əminlik ifadə edib: "Bu müzakirələr regionun statistika potensialını gücləndirəcək, məlumatların siyasətimiz, planlaşdırmamız və inkişafımız üçün əsas olaraq qalmasını təmin etmək üçün qlobal səylərə töhfə verəcək".

