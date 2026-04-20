Кязымов утвердил новые требования к постоянному капиталу инвесткомпаний

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Правило о требованиях к постоянному капиталу инвестиционной компании".

Как сообщает Report, в связи с этим председатель ЦБА Талех Кязымов подписал новое решение.

Согласно решению, совокупный капитал инвестиционной компании должен поддерживать бизнес-стратегию инвестиционной компании, обеспечивать финансовую устойчивость инвестиционной компании в период неблагоприятных изменений во внутренней и внешней среде. В совокупный капитал будут включены только финансовые инструменты, стоимость которых оплачена денежными средствами.

Кроме того, уставный капитал инвестиционной компании (средства, приравненные к уставному капиталу для филиалов иностранных инвестиционных компаний) будет формироваться только за счет денежных средств, оплаченных в национальной валюте Азербайджана.

Правило вступит в силу через 6 месяцев после дня его опубликования.