Кязымов утвердил новые требования к постоянному капиталу инвесткомпаний

    Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Правило о требованиях к постоянному капиталу инвестиционной компании".

    Как сообщает Report, в связи с этим председатель ЦБА Талех Кязымов подписал новое решение.

    Согласно решению, совокупный капитал инвестиционной компании должен поддерживать бизнес-стратегию инвестиционной компании, обеспечивать финансовую устойчивость инвестиционной компании в период неблагоприятных изменений во внутренней и внешней среде. В совокупный капитал будут включены только финансовые инструменты, стоимость которых оплачена денежными средствами.

    Кроме того, уставный капитал инвестиционной компании (средства, приравненные к уставному капиталу для филиалов иностранных инвестиционных компаний) будет формироваться только за счет денежных средств, оплаченных в национальной валюте Азербайджана.

    Правило вступит в силу через 6 месяцев после дня его опубликования.

    "İnvestisiya şirkətinin davamlı kapital tələbləri haqqında Qayda" təsdiqlənib

