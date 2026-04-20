    İnvestisiya şirkətinin davamlı kapital tələbləri haqqında Qayda təsdiqlənib

    Maliyyə
    • 20 aprel, 2026
    • 17:37
    İnvestisiya şirkətinin davamlı kapital tələbləri haqqında Qayda təsdiqlənib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyəti "İnvestisiya şirkətinin davamlı kapital tələbləri haqqında Qayda"nı təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı AMB-nin sədri Taleh Kazımov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, investisiya şirkətinin məcmu kapitalı investisiya şirkətinin biznes strategiyasını dəstəkləməli, daxili və xarici mühitdə baş verən əlverişsiz dəyişikliklər zamanı investisiya şirkətinin maliyyə dayanıqlığının təmin etməlidir. Məcmu kapitala yalnız dəyəri pul vəsaiti ilə ödənilən maliyyə alətləri daxil ediləcək.

    Bundan başqa, invesitisiya şirkətinin nizamnamə kapitalı (xarici investisiya şirkətlərinin filialları üçün nizamnamə kapitalına bərabər tutulmuş vəsait) yalnız Azərbaycanın milli valyutasında ödənilən pul vəsaiti ilə formalaşdırılacaq.

    Qayda dərc edildiyi gündən 6 ay sonra qüvvəyə minəcək.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) İnvestisiya Şirkəti Taleh Kazımov
    Кязымов утвердил новые требования к постоянному капиталу инвесткомпаний

