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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2018)

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,52%, до 1, 9455 маната, курс рубля снизился на 1,19%, до 0,0250 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9455
    1 Российский рубль 0.0250
    1 Австралийский доллар 1.2086
    1 Аргентинское песо 0.0447
    1 Белорусский рубль 0.8016
    1 Бразильский реал 0.4422
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1185
    100 Вон Республики Корея 0.1514
    1 Чешская крона 0.0755
    100 Чилийских песо 0.2460
    1 Китайский юань 0.2467
    1 Датская крона 0.2606
    1 Грузинский лари 0.6379
    1 Гонконгский доллар 0.2172
    1 Индийская рупия 0.0243
    1 Английский фунт стерлингов 2.1500
    100 Индонезийских рупий 0.0117
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1893
    1 Швейцарский франк 1.7213
    1 Израильский шекель 0.4518
    1 Канадский доллар 1.2583
    1 Кувейтский динар 5.5919
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0243
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4068
    1 Мексиканское песо 0.0855
    1 Молдавский лей 0.0984
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.1959
    100 Узбекских сум 0.0203
    1 Польский злотый 0.4542
    1 Сингапурский доллар 1.2417
    1 Саудовский риал 0.4530
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3616
    1 Турецкая лира 0.3227
    1 Тайваньский доллар 0.0553
    1 Таджикский сомони 0.1804
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0618
    100 Японских йен 1.5262
    1 Новозеландский доллар 1.1517
    Золото (1 унция) 2140.9885
    Серебро (1 унция) 25.0750
    Платина (1 унция) 1349.0265
    Палладий (1 унция) 2142.8245
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