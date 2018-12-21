Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2018)

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,52%, до 1, 9455 маната, курс рубля снизился на 1,19%, до 0,0250 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9455
|1 Российский рубль
|0.0250
|1 Австралийский доллар
|1.2086
|1 Аргентинское песо
|0.0447
|1 Белорусский рубль
|0.8016
|1 Бразильский реал
|0.4422
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1185
|100 Вон Республики Корея
|0.1514
|1 Чешская крона
|0.0755
|100 Чилийских песо
|0.2460
|1 Китайский юань
|0.2467
|1 Датская крона
|0.2606
|1 Грузинский лари
|0.6379
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0243
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1500
|100 Индонезийских рупий
|0.0117
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1893
|1 Швейцарский франк
|1.7213
|1 Израильский шекель
|0.4518
|1 Канадский доллар
|1.2583
|1 Кувейтский динар
|5.5919
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4068
|1 Мексиканское песо
|0.0855
|1 Молдавский лей
|0.0984
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.1959
|100 Узбекских сум
|0.0203
|1 Польский злотый
|0.4542
|1 Сингапурский доллар
|1.2417
|1 Саудовский риал
|0.4530
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3616
|1 Турецкая лира
|0.3227
|1 Тайваньский доллар
|0.0553
|1 Таджикский сомони
|0.1804
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0618
|100 Японских йен
|1.5262
|1 Новозеландский доллар
|1.1517
|Золото (1 унция)
|2140.9885
|Серебро (1 унция)
|25.0750
|Платина (1 унция)
|1349.0265
|Палладий (1 унция)
|2142.8245
Economic DepartmentАвтор новости