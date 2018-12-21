Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.12.2018)

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,52%, до 1, 9455 маната, курс рубля снизился на 1,19%, до 0,0250 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9455 1 Российский рубль 0.0250 1 Австралийский доллар 1.2086 1 Аргентинское песо 0.0447 1 Белорусский рубль 0.8016 1 Бразильский реал 0.4422 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1185 100 Вон Республики Корея 0.1514 1 Чешская крона 0.0755 100 Чилийских песо 0.2460 1 Китайский юань 0.2467 1 Датская крона 0.2606 1 Грузинский лари 0.6379 1 Гонконгский доллар 0.2172 1 Индийская рупия 0.0243 1 Английский фунт стерлингов 2.1500 100 Индонезийских рупий 0.0117 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1893 1 Швейцарский франк 1.7213 1 Израильский шекель 0.4518 1 Канадский доллар 1.2583 1 Кувейтский динар 5.5919 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4068 1 Мексиканское песо 0.0855 1 Молдавский лей 0.0984 1 Египетский фунт 0.0949 1 Норвежская крона 0.1959 100 Узбекских сум 0.0203 1 Польский злотый 0.4542 1 Сингапурский доллар 1.2417 1 Саудовский риал 0.4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3616 1 Турецкая лира 0.3227 1 Тайваньский доллар 0.0553 1 Таджикский сомони 0.1804 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0618 100 Японских йен 1.5262 1 Новозеландский доллар 1.1517 Золото (1 унция) 2140.9885 Серебро (1 унция) 25.0750 Платина (1 унция) 1349.0265 Палладий (1 унция) 2142.8245