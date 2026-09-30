Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2026)
- 30 сентября, 2026
- 09:21
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,9264 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,7%, до 2,0261 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9264
|
100 российских рублей
|
2,0261
|
1 австралийский доллар
|
1,1851
|
1 белорусский рубль
|
0,5543
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1255
|
1 чешская крона
|
0,0788
|
1 китайский юань
|
0,2536
|
1 датская крона
|
0,2577
|
1 грузинский лари
|
0,6525
|
1 гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 индийская рупия
|
0,0177
|
1 британский фунт
|
2,2485
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1700
|
1 швейцарский франк
|
2,0368
|
1 израильский шекель
|
0,5539
|
1 канадский доллар
|
1,1973
|
1 кувейтский динар
|
5,5073
|
100 казахстанских тенге
|
0,3867
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5253
|
1 молдавский лей
|
0,0961
|
1 норвежская крона
|
0,1770
|
100 узбекских сомов
|
0,0144
|
100 пакистанских рупий
|
0,6132
|
1 польский злотый
|
0,4410
|
1 румынский лей
|
0,3651
|
1 сербский динар
|
0,0164
|
1 сингапурский доллар
|
1,3300
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4527
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3100
|
1 Турецкая лира
|
0,0347
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0380
|
100 Японских йен
|
1,0818
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9587
|
Золото
|
7104,5550
|
Серебро
|
103,8639
|
Платина
|
2901,8490
|
Палладий
|
2079,6355