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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2026)

    Финансы
    • 30 сентября, 2026
    • 09:21
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,9264 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,7%, до 2,0261 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9264

    100 российских рублей

    2,0261

    1 австралийский доллар

    1,1851

    1 белорусский рубль

    0,5543

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1255

    1 чешская крона

    0,0788

    1 китайский юань

    0,2536

    1 датская крона

    0,2577

    1 грузинский лари

    0,6525

    1 гонконгский доллар

    0,2167

    1 индийская рупия

    0,0177

    1 британский фунт

    2,2485

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1700

    1 швейцарский франк

    2,0368

    1 израильский шекель

    0,5539

    1 канадский доллар

    1,1973

    1 кувейтский динар

    5,5073

    100 казахстанских тенге

    0,3867

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5253

    1 молдавский лей

    0,0961

    1 норвежская крона

    0,1770

    100 узбекских сомов

    0,0144

    100 пакистанских рупий

    0,6132

    1 польский злотый

    0,4410

    1 румынский лей

    0,3651

    1 сербский динар

    0,0164

    1 сингапурский доллар

    1,3300

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4527

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3100

    1 Турецкая лира

    0,0347

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0380

    100 Японских йен

    1,0818

    1 Новозеландский доллар

    0,9587

    Золото

    7104,5550

    Серебро

    103,8639

    Платина

    2901,8490

    Палладий

    2079,6355
    Курсы валют ЦБА Доллар США Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.09.2026)
    CBA currency exchange rates (30.09.2026)
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