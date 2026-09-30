Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.09.2026)
- 30 sentyabr, 2026
- 09:05
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9264 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,0261 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9264
|
100 Rusiya rublu
|
2,0261
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1851
|
1 Belarus rublu
|
0,5543
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1255
|
1 Çexiya kronu
|
0,0788
|
1 Çin yuanı
|
0,2536
|
1 Danimarka kronu
|
0,2577
|
1 Gürcü larisi
|
0,6525
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0177
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2485
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1700
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0368
|
1 İsrail şekeli
|
0,5539
|
1 Kanada dolları
|
1,1973
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5073
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3867
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5253
|
1 Moldova leyi
|
0,0961
|
1 Norveç kronu
|
0,1770
|
100 Özbək somu
|
0,0144
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6132
|
1 Polşa zlotası
|
0,4410
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3651
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0164
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3300
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4527
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3100
|
Türk lirəsi
|
0,0347
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0380
|
Yapon yeni
|
1,0818
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9587
|
Qızıl
|
7104,5550
|
Gümüş
|
103,8639
|
Platin
|
2901,8490
|
Palladium
|
2079,6355