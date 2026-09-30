İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.09.2026)

    Maliyyə
    • 30 sentyabr, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.09.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9264 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,0261 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9264

    100 Rusiya rublu

    2,0261

    1 Avstraliya dolları

    1,1851

    1 Belarus rublu

    0,5543

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1255

    1 Çexiya kronu

    0,0788

    1 Çin yuanı

    0,2536

    1 Danimarka kronu

    0,2577

    1 Gürcü larisi

    0,6525

    1 Honq Konq dolları

    0,2167

    1 Hindistan rupisi

    0,0177

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2485

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1700

    1 İsveçrə frankı

    2,0368

    1 İsrail şekeli

    0,5539

    1 Kanada dolları

    1,1973

    1 Küveyt dinarı

    5,5073

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3867

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5253

    1 Moldova leyi

    0,0961

    1 Norveç kronu

    0,1770

    100 Özbək somu

    0,0144

    100 Pakistan rupisi

    0,6132

    1 Polşa zlotası

    0,4410

    1 Rumıniya leyi

    0,3651

    1 Serbiya dinarı

    0,0164

    1 Sinqapur dolları

    1,3300

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4527

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3100

    Türk lirəsi

    0,0347

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0380

    Yapon yeni

    1,0818

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9587

    Qızıl

    7104,5550

    Gümüş

    103,8639

    Platin

    2901,8490

    Palladium

    2079,6355
    ABŞ dolları Rusiya rublu Azərbaycan manatı Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Valyuta məzənnələri Manatın məzənnəsi
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2026)
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