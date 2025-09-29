Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.09.2025)
- 29 сентября, 2025
- 09:17
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,9937 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,5%, составив 2,0350 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9937
|
100 российских рублей
|
2,0350
|
1 австралийский доллар
|
1,1171
|
1 белорусский рубль
|
0,5650
|
1 болгарский лев
|
1,0189
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1214
|
1 чешская крона
|
0,0821
|
1 китайский юань
|
0,2387
|
1 датская крона
|
0,2671
|
1 грузинский лари
|
0,6280
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0192
|
1 британский фунт
|
2,2844
|
10 000 иранских риалов
|
0,0295
|
1 шведская крона
|
0,1812
|
1 швейцарский франк
|
2,1355
|
1 израильский шекель
|
0,5107
|
1 канадский доллар
|
1,2211
|
1 кувейтский динар
|
5,5634
|
100 казахстанских тенге
|
0,3116
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5099
|
1 молдавский лей
|
0,1019
|
1 норвежская крона
|
0,1709
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6020
|
1 польский злотый
|
0,4670
|
1 румынский лей
|
0,3926
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3180
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3215
|
1 Турецкая лира
|
0,0409
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,1413
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9845
|
Золото
|
6467,2505
|
Серебро
|
79,6056
|
Платина
|
2759,3380
|
Палладий
|
2202,7240