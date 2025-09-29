Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.09.2025)

    Финансы
    • 29 сентября, 2025
    • 09:17
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.09.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,9937 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,5%, составив 2,0350 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9937

    100 российских рублей

    2,0350

    1 австралийский доллар

    1,1171

    1 белорусский рубль

    0,5650

    1 болгарский лев

    1,0189

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1214

    1 чешская крона

    0,0821

    1 китайский юань

    0,2387

    1 датская крона

    0,2671

    1 грузинский лари

    0,6280

    1 гонконгский доллар

    0,2185

    1 индийская рупия

    0,0192

    1 британский фунт

    2,2844

    10 000 иранских риалов

    0,0295

    1 шведская крона

    0,1812

    1 швейцарский франк

    2,1355

    1 израильский шекель

    0,5107

    1 канадский доллар

    1,2211

    1 кувейтский динар

    5,5634

    100 казахстанских тенге

    0,3116

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5099

    1 молдавский лей

    0,1019

    1 норвежская крона

    0,1709

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6020

    1 польский злотый

    0,4670

    1 румынский лей

    0,3926

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3180

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3215

    1 Турецкая лира

    0,0409

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0411

    100 Японских йен

    1,1413

    1 Новозеландский доллар

    0,9845

    Золото

    6467,2505

    Серебро

    79,6056

    Платина

    2759,3380

    Палладий

    2202,7240
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.09.2025)
    CBA currency exchange rates (29.09.2025)

