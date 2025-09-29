İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.09.2025)

    Maliyyə
    • 29 sentyabr, 2025
    • 09:10
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.09.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9937 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % artaraq 2,0350 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9937

    100 Rusiya rublu

    2,0350

    1 Avstraliya dolları

    1,1171

    1 Belarus rublu

    0,5650

    1 Bolqarıstan levi

    1,0189

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1214

    1 Çexiya kronu

    0,0821

    1 Çin yuanı

    0,2387

    1 Danimarka kronu

    0,2671

    1 Gürcü larisi

    0,6280

    1 Honq Konq dolları

    0,2185

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2844

    10 000 İran rialı

    0,0295

    1 İsveç kronu

    0,1812

    1 İsveçrə frankı

    2,1355

    1 İsrail şekeli

    0,5107

    1 Kanada dolları

    1,2211

    1 Küveyt dinarı

    5,5634

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3116

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5099

    1 Moldova leyi

    0,1019

    1 Norveç kronu

    0,1709

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6020

    1 Polşa zlotası

    0,4670

    1 Rumıniya leyi

    0,3926

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3180

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3215

    Türk lirəsi

    0,0409

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0411

    Yapon yeni

    1,1413

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9845

    Qızıl

    6467,2505

    Gümüş

    79,6056

    Platin

    2759,3380

    Palladium

    2202,7240
    məzənnə dollar manat
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.09.2025)
    CBA currency exchange rates (29.09.2025)

    Son xəbərlər

    09:41

    Qazax ekspert: TDT qlobal proseslərə töhfə verə bilər

    Xarici siyasət
    09:38

    Qazaxıstan hökumətində son kadr dəyişikliklərinə aydınlıq gətirilib

    Region
    09:29

    BMTM sədri: Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülh prosesinə töhfə verir

    Region
    09:28

    İtaliyalı məşhur baş məşqçi Səudiyyə Ərəbistanı klubunda işləyə bilər

    Futbol
    09:27

    Bu gün İmişlidə 3 mindən çox abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    09:25

    Bakıda "INMerge" İnvestisiya Forumu keçirilib

    Biznes
    09:21

    Bakıda "INMerge" İnnovasiya Sammiti keçirilir

    İKT
    09:20

    Fərid Şəfiyev: TDT-nin regiondakı nüfuzu artan xətlə inkişaf edir

    Region
    09:16

    Sumqayıtda 41 yaşlı qadın hamamda yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti