Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2026)
- 28 апреля, 2026
- 09:22
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,12%, до 1,9911 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,45%, до 2,2677 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9911
|
100 российских рублей
|
2,2677
|
1 австралийский доллар
|
1,2211
|
1 белорусский рубль
|
0,5824
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1154
|
1 чешская крона
|
0,0817
|
1 китайский юань
|
0,2490
|
1 датская крона
|
0,2665
|
1 грузинский лари
|
0,6324
|
1 гонконгский доллар
|
0,2170
|
1 индийская рупия
|
0,0180
|
1 британский фунт
|
2,3002
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1839
|
1 швейцарский франк
|
2,1605
|
1 израильский шекель
|
0,5705
|
1 канадский доллар
|
1,2469
|
1 кувейтский динар
|
5,5232
|
100 казахстанских тенге
|
0,3701
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5465
|
1 молдавский лей
|
0,0982
|
1 норвежская крона
|
0,1826
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6091
|
1 польский злотый
|
0,4684
|
1 румынский лей
|
0,3913
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3336
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3334
|
1 Турецкая лира
|
0,0377
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0386
|
100 Японских йен
|
1,0686
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0029
|
Золото
|
7935,6680
|
Серебро
|
126,6195
|
Платина
|
3372,9870
|
Палладий
|
2490,3470