    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2026)

    • 28 апреля, 2026
    • 09:22
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,12%, до 1,9911 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,45%, до 2,2677 маната.

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9911

    100 российских рублей

    2,2677

    1 австралийский доллар

    1,2211

    1 белорусский рубль

    0,5824

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1154

    1 чешская крона

    0,0817

    1 китайский юань

    0,2490

    1 датская крона

    0,2665

    1 грузинский лари

    0,6324

    1 гонконгский доллар

    0,2170

    1 индийская рупия

    0,0180

    1 британский фунт

    2,3002

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1839

    1 швейцарский франк

    2,1605

    1 израильский шекель

    0,5705

    1 канадский доллар

    1,2469

    1 кувейтский динар

    5,5232

    100 казахстанских тенге

    0,3701

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5465

    1 молдавский лей

    0,0982

    1 норвежская крона

    0,1826

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6091

    1 польский злотый

    0,4684

    1 румынский лей

    0,3913

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3336

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3334

    1 Турецкая лира

    0,0377

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0386

    100 Японских йен

    1,0686

    1 Новозеландский доллар

    1,0029

    Золото

    7935,6680

    Серебро

    126,6195

    Платина

    3372,9870

    Палладий

    2490,3470
    Курсы валют ЦБА Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.04.2026)
    CBA currency exchange rates (28.04.2026)

