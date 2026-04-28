İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.04.2026)

    • 28 aprel, 2026
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.04.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun 0,12 % azalaraq 1,9911 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,45 % artaraq 2,2677 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9911

    100 Rusiya rublu

    2,2677

    1 Avstraliya dolları

    1,2211

    1 Belarus rublu

    0,5824

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1154

    1 Çexiya kronu

    0,0817

    1 Çin yuanı

    0,2490

    1 Danimarka kronu

    0,2665

    1 Gürcü larisi

    0,6324

    1 Honq Konq dolları

    0,2170

    1 Hindistan rupisi

    0,0180

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3002

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1839

    1 İsveçrə frankı

    2,1605

    1 İsrail şekeli

    0,5705

    1 Kanada dolları

    1,2469

    1 Küveyt dinarı

    5,5232

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3701

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5465

    1 Moldova leyi

    0,0982

    1 Norveç kronu

    0,1826

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6091

    1 Polşa zlotası

    0,4684

    1 Rumıniya leyi

    0,3913

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3336

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3334

    Türk lirəsi

    0,0377

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0386

    Yapon yeni

    1,0686

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0029

    Qızıl

    7935,6680

    Gümüş

    126,6195

    Platin

    3372,9870

    Palladium

    2490,3470
