Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.04.2026)
- 28 aprel, 2026
- 09:03
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun 0,12 % azalaraq 1,9911 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,45 % artaraq 2,2677 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9911
|
100 Rusiya rublu
|
2,2677
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2211
|
1 Belarus rublu
|
0,5824
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1154
|
1 Çexiya kronu
|
0,0817
|
1 Çin yuanı
|
0,2490
|
1 Danimarka kronu
|
0,2665
|
1 Gürcü larisi
|
0,6324
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2170
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0180
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3002
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1839
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1605
|
1 İsrail şekeli
|
0,5705
|
1 Kanada dolları
|
1,2469
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5232
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3701
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5465
|
1 Moldova leyi
|
0,0982
|
1 Norveç kronu
|
0,1826
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6091
|
1 Polşa zlotası
|
0,4684
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3913
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3336
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3334
|
Türk lirəsi
|
0,0377
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0386
|
Yapon yeni
|
1,0686
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0029
|
Qızıl
|
7935,6680
|
Gümüş
|
126,6195
|
Platin
|
3372,9870
|
Palladium
|
2490,3470