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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.03.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.03.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
28 марта 2024 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,05% - до 1,8399 маната, курс рубля повысился на 1,1 %, составив 0,0185 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8399

1 Российский рубль

0,0185

1 Австралийский доллар

1,1104

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3410

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0898

100 Вон Республики Корея

0,1264

1 Чешская крона

0,0727

100 Чилийских песо

0,1734

1 Китайский юань

0,2353

1 Датская крона

0,2467

1 Грузинский лари

0,6296

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1472

100 Индонезийских рупий

0,0107

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1600

1 Швейцарский франк

1,8786

1 Израильский шекель

0,4620

1 Канадский доллар

1,2523

1 Кувейтский динар

5,5265

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3591

1 Мексиканское песо

0,1027

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,0360

1 Норвежская крона

0,1576

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4262

1 Сингапурский доллар

1,2616

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2526

1 Турецкая лира

0,0526

1 Тайваньский доллар

0,0532

1 Таджикский сомони

0,1554

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0432

100 Японских йен

1,1232

1 Новозеландский доллар

1,0186

Золото (1 унция)

3732,8770

Серебро (1 унция)

41,9644

Платина (1 унция)

1535,3210

Палладиум (1 унция)

1701,2325
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.03.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.03.2024)

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