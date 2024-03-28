Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,05% - до 1,8399 маната, курс рубля повысился на 1,1 %, составив 0,0185 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8399
|
1 Российский рубль
|
0,0185
|
1 Австралийский доллар
|
1,1104
|
1 Аргентинское песо
|
0,0020
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3410
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0898
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1264
|
1 Чешская крона
|
0,0727
|
100 Чилийских песо
|
0,1734
|
1 Китайский юань
|
0,2353
|
1 Датская крона
|
0,2467
|
1 Грузинский лари
|
0,6296
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1472
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0107
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1600
|
1 Швейцарский франк
|
1,8786
|
1 Израильский шекель
|
0,4620
|
1 Канадский доллар
|
1,2523
|
1 Кувейтский динар
|
5,5265
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0190
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3591
|
1 Мексиканское песо
|
0,1027
|
1 Молдавский лей
|
0,0962
|
1 Египетский фунт
|
0,0360
|
1 Норвежская крона
|
0,1576
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4262
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2616
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2526
|
1 Турецкая лира
|
0,0526
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0532
|
1 Таджикский сомони
|
0,1554
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0432
|
100 Японских йен
|
1,1232
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0186
|
Золото (1 унция)
|
3732,8770
|
Серебро (1 унция)
|
41,9644
|
Платина (1 унция)
|
1535,3210
|
Палладиум (1 унция)
|
1701,2325