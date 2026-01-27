Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2026)
- 27 января, 2026
- 09:19
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 2,0185 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,9%, до 2,2222 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0185
|
100 российских рублей
|
2,2222
|
1 австралийский доллар
|
1,1750
|
1 белорусский рубль
|
0,5753
|
1 болгарский лев
|
-
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1173
|
1 чешская крона
|
0,0833
|
1 китайский юань
|
0,2443
|
1 датская крона
|
0,2703
|
1 грузинский лари
|
0,6316
|
1 гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 индийская рупия
|
0,0185
|
1 британский фунт
|
2,3247
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1901
|
1 швейцарский франк
|
2,1857
|
1 израильский шекель
|
0,5449
|
1 канадский доллар
|
1,2379
|
1 кувейтский динар
|
5,5412
|
100 казахстанских тенге
|
0,3381
|
1 катарский риал
|
0,4662
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5289
|
1 молдавский лей
|
0,1010
|
1 норвежская крона
|
0,1738
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6071
|
1 польский злотый
|
0,4798
|
1 румынский лей
|
0,3959
|
1 сербский динар
|
0,0172
|
1 сингапурский доллар
|
1,3391
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3230
|
1 Турецкая лира
|
0,0392
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0395
|
100 Японских йен
|
1,0996
|
1 Новозеландский доллар
|
1,014
|
Золото
|
8614,6480
|
Серебро
|
183,9519
|
Платина
|
4526,1565
|
Палладий
|
3338,1200