Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2026)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 2,0185 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,9%, до 2,2222 маната.