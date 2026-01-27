Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2026)

    Финансы
    • 27 января, 2026
    • 09:19
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 2,0185 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,9%, до 2,2222 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0185

    100 российских рублей

    2,2222

    1 австралийский доллар

    1,1750

    1 белорусский рубль

    0,5753

    1 болгарский лев

    -

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1173

    1 чешская крона

    0,0833

    1 китайский юань

    0,2443

    1 датская крона

    0,2703

    1 грузинский лари

    0,6316

    1 гонконгский доллар

    0,2180

    1 индийская рупия

    0,0185

    1 британский фунт

    2,3247

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1901

    1 швейцарский франк

    2,1857

    1 израильский шекель

    0,5449

    1 канадский доллар

    1,2379

    1 кувейтский динар

    5,5412

    100 казахстанских тенге

    0,3381

    1 катарский риал

    0,4662

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5289

    1 молдавский лей

    0,1010

    1 норвежская крона

    0,1738

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6071

    1 польский злотый

    0,4798

    1 румынский лей

    0,3959

    1 сербский динар

    0,0172

    1 сингапурский доллар

    1,3391

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3230

    1 Турецкая лира

    0,0392

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0395

    100 Японских йен

    1,0996

    1 Новозеландский доллар

    1,014

    Золото

    8614,6480

    Серебро

    183,9519

    Платина

    4526,1565

    Палладий

    3338,1200
    курс валют ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.01.2026)
    CBA currency exchange rates (27.01.2026)

    Последние новости

    10:52

    Биржевая стоимость урана в мире обновила очередной максимум

    Финансы
    10:51

    Золотые резервы ГНФАР достигли 200 тонн

    Финансы
    10:47

    Стивен Бай: ИИ увеличит нагрузку на сети

    ИКТ
    10:45
    Фото

    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере разминирования

    Внешняя политика
    10:43

    МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня памяти жертв Холокоста

    Внешняя политика
    10:42

    Заур Алиев: В Азербайджане ежегодно более 1500 заключенных получат доступ к ОМС

    Здоровье
    10:36

    Активы ГНФАР приблизились к 74 млрд долларов

    Финансы
    10:31

    Замминистра: Проект "Онлайн Азербайджан" изменил цифровой ландшафт страны

    ИКТ
    10:28

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 45%

    Энергетика
    Лента новостей