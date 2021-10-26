Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5% - до 1,9719, курс рубля вырос на 0,8% - до 0,0244 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9719 1 Российский рубль 0,0244 1 Австралийский доллар 1,2768 1 Аргентинское песо 0,0171 1 Белорусский рубль 0,7034 1 Бразильский реал 0,3059 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1156 100 Вон Республики Корея 0,1459 1 Чешская крона 0,0766 100 Чилийских песо 0,2104 1 Китайский юань 0, 2663 1 Датская крона 0,2651 1 Грузинский лари 0, 5423 1 Гонконгский доллар 0,2187 1 Индийская рупия 0,0227 1 Британский фунт стерлингов 2,3391 100 Индонезийских рупий 0, 0120 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1975 1 Швейцарский франк 1,8463 1 Израильский шекель 0, 5311 1 Канадский доллар 1,3736 1 Кувейтский динар 5,6367 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4099 1 Мексиканское песо 0,0842 1 Молдавский лей 0,0972 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,2036 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4273 1 Сингапурский доллар 1,2621 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4046 1 Турецкая лира 0,1770 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1512 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0643 100 Японских йен 1,4919 1 Новозеландский доллар 1,2190 Золото (1 унция) 3063,8505 Серебро (1 унция) 41,4613 Платина (1 унция) 1789,4965 Палладий (1 унция) 3476,2365 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.10.2021)