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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
26 октября 2021 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5% - до 1,9719, курс рубля вырос на 0,8% - до 0,0244 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9719

1 Российский рубль

0,0244

1 Австралийский доллар

1,2768

1 Аргентинское песо

0,0171

1 Белорусский рубль

0,7034

1 Бразильский реал

0,3059

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1156

100 Вон Республики Корея

0,1459

1 Чешская крона

0,0766

100 Чилийских песо

0,2104

1 Китайский юань

0, 2663

1 Датская крона

0,2651

1 Грузинский лари

0, 5423

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3391

100 Индонезийских рупий

0, 0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1975

1 Швейцарский франк

1,8463

1 Израильский шекель

0, 5311

1 Канадский доллар

1,3736

1 Кувейтский динар

5,6367

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4099

1 Мексиканское песо

0,0842

1 Молдавский лей

0,0972

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,2036

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4273

1 Сингапурский доллар

1,2621

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4046

1 Турецкая лира

0,1770

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1512

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0643

100 Японских йен

1,4919

1 Новозеландский доллар

1,2190

Золото (1 унция)

3063,8505

Серебро (1 унция)

41,4613

Платина (1 унция)

1789,4965

Палладий (1 унция)

3476,2365
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.10.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.10.2021)

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