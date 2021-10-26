Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5% - до 1,9719, курс рубля вырос на 0,8% - до 0,0244 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9719
|
1 Российский рубль
|
0,0244
|
1 Австралийский доллар
|
1,2768
|
1 Аргентинское песо
|
0,0171
|
1 Белорусский рубль
|
0,7034
|
1 Бразильский реал
|
0,3059
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1156
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1459
|
1 Чешская крона
|
0,0766
|
100 Чилийских песо
|
0,2104
|
1 Китайский юань
|
0, 2663
|
1 Датская крона
|
0,2651
|
1 Грузинский лари
|
0, 5423
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3391
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0120
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1975
|
1 Швейцарский франк
|
1,8463
|
1 Израильский шекель
|
0, 5311
|
1 Канадский доллар
|
1,3736
|
1 Кувейтский динар
|
5,6367
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4099
|
1 Мексиканское песо
|
0,0842
|
1 Молдавский лей
|
0,0972
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,2036
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4273
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2621
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4046
|
1 Турецкая лира
|
0,1770
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1512
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0643
|
100 Японских йен
|
1,4919
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2190
|
Золото (1 унция)
|
3063,8505
|
Серебро (1 унция)
|
41,4613
|
Платина (1 унция)
|
1789,4965
|
Палладий (1 унция)
|
3476,2365