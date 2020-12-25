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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2020) По данным ЦБА, курс евро снизился на 0,04%
Финансы
25 декабря 2020 г. 10:00
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,04% - до 2,0738 маната, курс рубля вырос на 1,8% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0738

1 Российский рубль

0.0230

1 Австралийский доллар

1.2910

1 Аргентинское песо

0.0204

1 Белорусский рубль

0.6575

1 Бразильский реал

0.3259

1 Дирхам ОАЭ

0.4629

1 Южноафриканский рэнд

0.1166

100 Вон Республики Корея

0.1544

1 Чешская крона

0.0790

100 Чилийских песо

0.2381

1 Китайский юань

0.2604

1 Датская крона

0.2788

1 Грузинский лари

0.5206

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0231

1 Британский фунт стерлингов

2.3072

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2060

1 Швейцарский франк

1.9093

1 Израильский шекель

0.5281

1 Канадский доллар

1.3217

1 Кувейтский динар

5.5677

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0201

100 Ливанских фунтов

0.1124

1 Малазийский ринггит

0.4187

1 Мексиканское песо

0.0855

1 Молдавский лей

0.0985

1 Египетский фунт

0.1081

1 Норвежская крона

0.1964

100 Узбекских сум

0.0162

1 Польский злотый

0.4603

1 Сингапурский доллар

1.2795

1 Саудовский риал

0.4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4485

1 Турецкая лира

0.2240

1 Тайваньский доллар

0.0604

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0599

100 Японских йен

1.6415

1 Новозеландский доллар

1.2079

Золото (1 унция)

3201.8820

Серебро (1 унция)

43.9106

Платина (1 унция)

1744.4040

Палладий (1 унция)

3981.3575
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.12.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.12.2020)

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