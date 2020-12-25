Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,04% - до 2,0738 маната, курс рубля вырос на 1,8% - до 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0738
|
1 Российский рубль
|
0.0230
|
1 Австралийский доллар
|
1.2910
|
1 Аргентинское песо
|
0.0204
|
1 Белорусский рубль
|
0.6575
|
1 Бразильский реал
|
0.3259
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1166
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1544
|
1 Чешская крона
|
0.0790
|
100 Чилийских песо
|
0.2381
|
1 Китайский юань
|
0.2604
|
1 Датская крона
|
0.2788
|
1 Грузинский лари
|
0.5206
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.3072
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0120
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.2060
|
1 Швейцарский франк
|
1.9093
|
1 Израильский шекель
|
0.5281
|
1 Канадский доллар
|
1.3217
|
1 Кувейтский динар
|
5.5677
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4187
|
1 Мексиканское песо
|
0.0855
|
1 Молдавский лей
|
0.0985
|
1 Египетский фунт
|
0.1081
|
1 Норвежская крона
|
0.1964
|
100 Узбекских сум
|
0.0162
|
1 Польский злотый
|
0.4603
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2795
|
1 Саудовский риал
|
0.4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4485
|
1 Турецкая лира
|
0.2240
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0604
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0599
|
100 Японских йен
|
1.6415
|
1 Новозеландский доллар
|
1.2079
|
Золото (1 унция)
|
3201.8820
|
Серебро (1 унция)
|
43.9106
|
Платина (1 унция)
|
1744.4040
|
Палладий (1 унция)
|
3981.3575