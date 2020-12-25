Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2020)

По данным ЦБА, курс евро снизился на 0,04%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,04% - до 2,0738 маната, курс рубля вырос на 1,8% - до 0,0230 маната.