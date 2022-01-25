Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,14%, до 1,9230, курс рубля - на 6,1%, до 0,0216 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9230
|
1 Российский рубль
|
0,0216
|
1 Австралийский доллар
|
1,2125
|
1 Аргентинское песо
|
0,0163
|
1 Белорусский рубль
|
0,6526
|
1 Бразильский реал
|
0,3096
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1111
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1418
|
1 Чешская крона
|
0,0783
|
100 Чилийских песо
|
0,2106
|
1 Китайский юань
|
0,2686
|
1 Датская крона
|
0,2583
|
1 Грузинский лари
|
0,5532
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2905
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1832
|
1 Швейцарский франк
|
1,8572
|
1 Израильский шекель
|
0,5379
|
1 Канадский доллар
|
1,3435
|
1 Кувейтский динар
|
5,6225
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4060
|
1 Мексиканское песо
|
0,0824
|
1 Молдавский лей
|
0,0944
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1888
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4210
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2652
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3815
|
1 Турецкая лира
|
0,1263
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0613
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0593
|
100 Японских йен
|
1,4948
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1342
|
Золото (1 унция)
|
3131,6295
|
Серебро (1 унция)
|
40,4767
|
Платина (1 унция)
|
1735,1305
|
Палладий (1 унция)
|
3648,4550