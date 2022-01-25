Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/87f90bcf-5c26-3ac1-b568-9bb519a7d833.jpeg https://static.report.az/photo/87f90bcf-5c26-3ac1-b568-9bb519a7d833.jpeg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,14%, до 1,9230, курс рубля - на 6,1%, до 0,0216 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9230 1 Российский рубль 0,0216 1 Австралийский доллар 1,2125 1 Аргентинское песо 0,0163 1 Белорусский рубль 0,6526 1 Бразильский реал 0,3096 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1111 100 Вон Республики Корея 0,1418 1 Чешская крона 0,0783 100 Чилийских песо 0,2106 1 Китайский юань 0,2686 1 Датская крона 0,2583 1 Грузинский лари 0,5532 1 Гонконгский доллар 0,2184 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,2905 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1832 1 Швейцарский франк 1,8572 1 Израильский шекель 0,5379 1 Канадский доллар 1,3435 1 Кувейтский динар 5,6225 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4060 1 Мексиканское песо 0,0824 1 Молдавский лей 0,0944 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1888 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4210 1 Сингапурский доллар 1,2652 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3815 1 Турецкая лира 0,1263 1 Тайваньский доллар 0,0613 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0593 100 Японских йен 1,4948 1 Новозеландский доллар 1,1342 Золото (1 унция) 3131,6295 Серебро (1 унция) 40,4767 Платина (1 унция) 1735,1305 Палладий (1 унция) 3648,4550 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.01.2022)