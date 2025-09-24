Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2025)

    Финансы
    • 24 сентября, 2025
    • 09:18
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 2,0066 маната, курс 100 рублей вырос на 0,3% - до 2,0352 маната.

    Валюта

    Курс

    1 Доллар США

    1,7000

    1 Евро

    2,0066

    1 Российский рубль

    2,0352

    1 Австралийский доллар

    1,1254

    1 Белорусский рубль

    0,5650

    1 Болгарский леви

    1,0258

    1 Дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 Вон Республики Корея

    0,1219

    1 Чешская крона

    0,0828

    1 Китайский юань

    0,2389

    1 Датская крона

    0,2688

    1 Грузинский лари

    0,6278

    1 Гонконгский доллар

    0,2186

    1 Индийская рупия

    0,0192

    1 Британский фунт стерлингов

    2,2966

    100 Иранских риалов

    0,0295

    1 Шведская крона

    0,1819

    1 Швейцарский франк

    2,1463

    1 Израильский шекель

    0,5083

    1 Канадский доллар

    1,2279

    1 Кувейтский динар

    5,5681

    100 Казахстанских тенге

    0,3124

    1 Катарский реал

    0,4664

    1 Киргизский сом

    0,0195

    100 Венгерских форинтов

    0,5146

    1 Молдавский лей

    0,1027

    1 Норвежская крона

    0,1717

    100 Узбекских сумов

    0,0139

    100 Пакистанских рупий

    0,6009

    1 Польский злотый

    0,4710

    1 Румынский лей

    0,3951

    1 Сербский динар

    0,0171

    1 Сингапурский доллар

    1,3239

    1 Саудовский риал

    0,4532

    1 СДР (спец. права заимствования)

    2,3357

    1 Турецкая лира

    0,0410

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0411

    1 Японская йена

    1,1494

    1 Новозеландский доллар

    0,9963

    Золото (1 унция)

    6406,5435

    Серебро (1 унция)

    75,0635

    Платина (1 унция)

    2521,2020

    Палладиум (1 унция)

    2088,5095
    курсы валют евро доллар
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.09.2025)
    CBA currency exchange rates (24.09.2025)

    Последние новости

    10:48

    В Зардабе задержаны двое за незаконный оборот наркотиков

    Происшествия
    10:44

    Али Асадов: Статистика является основным инструментом для оценки развития Азербайджана

    Финансы
    10:41

    МЧС: В пожаре в жилом доме в Баку 4 человека отравились дымом, 44 жителя эвакуированы

    Происшествия
    10:40

    Агентство: В День учителя сбор денег и подарков категорически запрещен

    Наука и образование
    10:30

    В Баку избрали нового председателя Генеральной Ассамблеи Трудового центра ОИС

    Внешняя политика
    10:28

    Министр: Число поступающих в вузы Азербайджана достигло рекордные 60 тыс. человек

    Наука и образование
    10:26
    Фото
    Видео

    Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку полностью потушен - ОБНОВЛЕНО-3

    Происшествия
    10:22

    В РФ хотят повысить НДС до 22% для обеспечения растущих расходов на оборону

    Бизнес
    10:16

    Ильхам Алиев направил обращение участникам III Международного cтатистического форума

    Финансы
    Лента новостей