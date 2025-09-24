Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2025)
- 24 сентября, 2025
- 09:18
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 2,0066 маната, курс 100 рублей вырос на 0,3% - до 2,0352 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0066
|
1 Российский рубль
|
2,0352
|
1 Австралийский доллар
|
1,1254
|
1 Белорусский рубль
|
0,5650
|
1 Болгарский леви
|
1,0258
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1219
|
1 Чешская крона
|
0,0828
|
1 Китайский юань
|
0,2389
|
1 Датская крона
|
0,2688
|
1 Грузинский лари
|
0,6278
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0192
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2966
|
100 Иранских риалов
|
0,0295
|
1 Шведская крона
|
0,1819
|
1 Швейцарский франк
|
2,1463
|
1 Израильский шекель
|
0,5083
|
1 Канадский доллар
|
1,2279
|
1 Кувейтский динар
|
5,5681
|
100 Казахстанских тенге
|
0,3124
|
1 Катарский реал
|
0,4664
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Венгерских форинтов
|
0,5146
|
1 Молдавский лей
|
0,1027
|
1 Норвежская крона
|
0,1717
|
100 Узбекских сумов
|
0,0139
|
100 Пакистанских рупий
|
0,6009
|
1 Польский злотый
|
0,4710
|
1 Румынский лей
|
0,3951
|
1 Сербский динар
|
0,0171
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3239
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3357
|
1 Турецкая лира
|
0,0410
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
1 Японская йена
|
1,1494
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9963
|
Золото (1 унция)
|
6406,5435
|
Серебро (1 унция)
|
75,0635
|
Платина (1 унция)
|
2521,2020
|
Палладиум (1 унция)
|
2088,5095