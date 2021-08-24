Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9955, курс рубля не изменился - 0,0230 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9955 1 Российский рубль 0,0230 1 Австралийский доллар 1,2268 1 Аргентинское песо 0,0175 1 Белорусский рубль 0,6778 1 Бразильский реал 0,3159 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1124 100 Вон Республики Корея 0,1457 1 Чешская крона 0,0781 100 Чилийских песо 0,2166 1 Китайский юань 0, 2623 1 Датская крона 0,2683 1 Грузинский лари 0, 5457 1 Гонконгский доллар 0,2182 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3324 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1949 1 Швейцарский франк 1,8613 1 Израильский шекель 0, 5273 1 Канадский доллар 1,3433 1 Кувейтский динар 5,6462 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1120 1 Малазийский ринггит 0,4032 1 Мексиканское песо 0,0837 1 Молдавский лей 0,0961 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1907 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4355 1 Сингапурский доллар 1,2532 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4114 1 Турецкая лира 0,2016 1 Тайваньский доллар 0,0608 1 Таджикский сомони 0,1505 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0637 100 Японских йен 1,5488 1 Новозеландский доллар 1,1722 Золото (1 унция) 3061,6660 Серебро (1 унция) 40,0869 Платина (1 унция) 1726,4265 Палладий (1 унция) 4081,3260 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Currency exchange rates of Central Bank (24.08.2021)