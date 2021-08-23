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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 августа 2021 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9918, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курсы

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9918

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,2167

1 Аргентинское песо

0,0175

1 Белорусский рубль

0,6765

1 Бразильский реал

0,3159

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1116

100 Вон Республики Корея

0,1448

1 Чешская крона

0,0779

100 Чилийских песо

0,2161

1 Китайский юань

0, 2619

1 Датская крона

0,2678

1 Грузинский лари

0, 5445

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3196

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1935

1 Швейцарский франк

1,8550

1 Израильский шекель

0, 5250

1 Канадский доллар

1,3305

1 Кувейтский динар

5,6453

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,4020

1 Мексиканское песо

0,0836

1 Молдавский лей

0,0963

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1892

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4351

1 Сингапурский доллар

1,2496

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4076

1 Турецкая лира

0,2002

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0637

100 Японских йен

1,5471

1 Новозеландский доллар

1,1625

Золото (1 унция)

3038,5545

Серебро (1 унция)

39,4421

Платина (1 унция)

1725,2280

Палладий (1 унция)

3936,7410
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.08.2021)

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