Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9918, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курсы
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9918
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,2167
|
1 Аргентинское песо
|
0,0175
|
1 Белорусский рубль
|
0,6765
|
1 Бразильский реал
|
0,3159
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1116
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1448
|
1 Чешская крона
|
0,0779
|
100 Чилийских песо
|
0,2161
|
1 Китайский юань
|
0, 2619
|
1 Датская крона
|
0,2678
|
1 Грузинский лари
|
0, 5445
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3196
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1935
|
1 Швейцарский франк
|
1,8550
|
1 Израильский шекель
|
0, 5250
|
1 Канадский доллар
|
1,3305
|
1 Кувейтский динар
|
5,6453
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4020
|
1 Мексиканское песо
|
0,0836
|
1 Молдавский лей
|
0,0963
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1892
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4351
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2496
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4076
|
1 Турецкая лира
|
0,2002
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0608
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0637
|
100 Японских йен
|
1,5471
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1625
|
Золото (1 унция)
|
3038,5545
|
Серебро (1 унция)
|
39,4421
|
Платина (1 унция)
|
1725,2280
|
Палладий (1 унция)
|
3936,7410