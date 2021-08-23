Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9918, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0230 маната. Валюта Курсы 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9918 1 Российский рубль 0,0230 1 Австралийский доллар 1,2167 1 Аргентинское песо 0,0175 1 Белорусский рубль 0,6765 1 Бразильский реал 0,3159 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1116 100 Вон Республики Корея 0,1448 1 Чешская крона 0,0779 100 Чилийских песо 0,2161 1 Китайский юань 0, 2619 1 Датская крона 0,2678 1 Грузинский лари 0, 5445 1 Гонконгский доллар 0,2182 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3196 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1935 1 Швейцарский франк 1,8550 1 Израильский шекель 0, 5250 1 Канадский доллар 1,3305 1 Кувейтский динар 5,6453 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1122 1 Малазийский ринггит 0,4020 1 Мексиканское песо 0,0836 1 Молдавский лей 0,0963 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1892 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4351 1 Сингапурский доллар 1,2496 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4076 1 Турецкая лира 0,2002 1 Тайваньский доллар 0,0608 1 Таджикский сомони 0,1504 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0637 100 Японских йен 1,5471 1 Новозеландский доллар 1,1625 Золото (1 унция) 3038,5545 Серебро (1 унция) 39,4421 Платина (1 унция) 1725,2280 Палладий (1 унция) 3936,7410 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram