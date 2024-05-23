Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8405 маната, курс рубля понизился на 0,5 % и составил 0,0188 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8405
|
1 Российский рубль
|
0,0188
|
1 Австралийский доллар
|
1,1267
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3300
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0928
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1247
|
1 Чешская крона
|
0,0745
|
100 Чилийских песо
|
0,1871
|
1 Китайский юань
|
0,2347
|
1 Датская крона
|
0,2467
|
1 Грузинский лари
|
0,6219
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2178
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1633
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0106
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1586
|
1 Швейцарский франк
|
1,8586
|
1 Израильский шекель
|
0,4630
|
1 Канадский доллар
|
1,2425
|
1 Кувейтский динар
|
5,5387
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0193
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3607
|
1 Мексиканское песо
|
0,1020
|
1 Молдавский лей
|
0,0965
|
1 Египетский фунт
|
0,0363
|
1 Норвежская крона
|
0,1588
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4315
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2594
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2504
|
1 Турецкая лира
|
0,0528
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0527
|
1 Таджикский сомони
|
0,1558
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0427
|
100 Японских йен
|
1,0847
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0401
|
Золото (1 унция)
|
4033,7345
|
Серебро (1 унция)
|
51,8493
|
Платина (1 унция)
|
1757,1795
|
Палладиум (1 унция)
|
1686,9950