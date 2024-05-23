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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 мая 2024 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8405 маната, курс рубля понизился на 0,5 % и составил 0,0188 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8405

1 Российский рубль

0,0188

1 Австралийский доллар

1,1267

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3300

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0928

100 Вон Республики Корея

0,1247

1 Чешская крона

0,0745

100 Чилийских песо

0,1871

1 Китайский юань

0,2347

1 Датская крона

0,2467

1 Грузинский лари

0,6219

1 Гонконгский доллар

0,2178

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1633

100 Индонезийских рупий

0,0106

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1586

1 Швейцарский франк

1,8586

1 Израильский шекель

0,4630

1 Канадский доллар

1,2425

1 Кувейтский динар

5,5387

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3607

1 Мексиканское песо

0,1020

1 Молдавский лей

0,0965

1 Египетский фунт

0,0363

1 Норвежская крона

0,1588

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4315

1 Сингапурский доллар

1,2594

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2504

1 Турецкая лира

0,0528

1 Тайваньский доллар

0,0527

1 Таджикский сомони

0,1558

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0427

100 Японских йен

1,0847

1 Новозеландский доллар

1,0401

Золото (1 унция)

4033,7345

Серебро (1 унция)

51,8493

Платина (1 унция)

1757,1795

Палладиум (1 унция)

1686,9950
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.05.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.05.2024)

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