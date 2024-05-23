Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/56013441-5be6-3580-bee5-95676501ae8b.jpg https://static.report.az/photo/56013441-5be6-3580-bee5-95676501ae8b.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8405 маната, курс рубля понизился на 0,5 % и составил 0,0188 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8405 1 Российский рубль 0,0188 1 Австралийский доллар 1,1267 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3300 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0928 100 Вон Республики Корея 0,1247 1 Чешская крона 0,0745 100 Чилийских песо 0,1871 1 Китайский юань 0,2347 1 Датская крона 0,2467 1 Грузинский лари 0,6219 1 Гонконгский доллар 0,2178 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1633 100 Индонезийских рупий 0,0106 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1586 1 Швейцарский франк 1,8586 1 Израильский шекель 0,4630 1 Канадский доллар 1,2425 1 Кувейтский динар 5,5387 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0193 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3607 1 Мексиканское песо 0,1020 1 Молдавский лей 0,0965 1 Египетский фунт 0,0363 1 Норвежская крона 0,1588 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4315 1 Сингапурский доллар 1,2594 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2504 1 Турецкая лира 0,0528 1 Тайваньский доллар 0,0527 1 Таджикский сомони 0,1558 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0427 100 Японских йен 1,0847 1 Новозеландский доллар 1,0401 Золото (1 унция) 4033,7345 Серебро (1 унция) 51,8493 Платина (1 унция) 1757,1795 Палладиум (1 унция) 1686,9950 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.05.2024)