Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,8412 маната, курс рубля снизился на 0,5% и составил 0,0183 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8412 1 Российский рубль 0,0183 1 Австралийский доллар 1,1149 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3443 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0898 100 Вон Республики Корея 0,1279 1 Чешская крона 0,0727 100 Чилийских песо 0,1751 1 Китайский юань 0,2363 1 Датская крона 0,2470 1 Грузинский лари 0,6420 1 Гонконгский доллар 0,2173 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1491 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1642 1 Швейцарский франк 1,9354 1 Израильский шекель 0,4629 1 Канадский доллар 1,2608 1 Кувейтский динар 5,5256 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0190 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3545 1 Мексиканское песо 0,0997 1 Молдавский лей 0,0949 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1622 100 Узбекских сумов 0,0136 1 Польский злотый 0,4264 1 Сингапурский доллар 1,2655 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2545 1 Турецкая лира 0,0548 1 Тайваньский доллар 0,0539 1 Таджикский сомони 0,1552 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0441 100 Японских йен 1,1313 1 Новозеландский доллар 1,0529 Золото (1 унция) 3449,8950 Серебро (1 унция) 39,0791 Платина (1 унция) 1514,0115 Палладиум (1 унция) 1632,9350 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.02.2024)