Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,8412 маната, курс рубля снизился на 0,5% и составил 0,0183 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8412
|
1 Российский рубль
|
0,0183
|
1 Австралийский доллар
|
1,1149
|
1 Аргентинское песо
|
0,0020
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3443
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0898
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1279
|
1 Чешская крона
|
0,0727
|
100 Чилийских песо
|
0,1751
|
1 Китайский юань
|
0,2363
|
1 Датская крона
|
0,2470
|
1 Грузинский лари
|
0,6420
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1491
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1642
|
1 Швейцарский франк
|
1,9354
|
1 Израильский шекель
|
0,4629
|
1 Канадский доллар
|
1,2608
|
1 Кувейтский динар
|
5,5256
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0190
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3545
|
1 Мексиканское песо
|
0,0997
|
1 Молдавский лей
|
0,0949
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1622
|
100 Узбекских сумов
|
0,0136
|
1 Польский злотый
|
0,4264
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2655
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2545
|
1 Турецкая лира
|
0,0548
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0539
|
1 Таджикский сомони
|
0,1552
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0441
|
100 Японских йен
|
1,1313
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0529
|
Золото (1 унция)
|
3449,8950
|
Серебро (1 унция)
|
39,0791
|
Платина (1 унция)
|
1514,0115
|
Палладиум (1 унция)
|
1632,9350