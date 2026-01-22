Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2026)
- 22 января, 2026
- 09:15
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2%, до 1,9875 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 1,2%, до 2,2139 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9875
|
100 российских рублей
|
2,2139
|
1 австралийский доллар
|
1,1568
|
1 белорусский рубль
|
0,5753
|
1 болгарский лев
|
-
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1156
|
1 чешская крона
|
0,0817
|
1 китайский юань
|
0,2442
|
1 датская крона
|
0,2660
|
1 грузинский лари
|
0,6311
|
1 гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 индийская рупия
|
0,0186
|
1 британский фунт
|
2,2832
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1870
|
1 швейцарский франк
|
2,1392
|
1 израильский шекель
|
0,5402
|
1 канадский доллар
|
1,2300
|
1 кувейтский динар
|
5,5306
|
100 казахстанских тенге
|
0,3349
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5173
|
1 молдавский лей
|
0,0999
|
1 норвежская крона
|
0,1708
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6071
|
1 польский злотый
|
0,4713
|
1 румынский лей
|
0,3901
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3238
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3248
|
1 Турецкая лира
|
0,0393
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0395
|
100 Японских йен
|
1,0714
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9958
|
Золото
|
8153,2170
|
Серебро
|
158,5420
|
Платина
|
4167,8050
|
Палладий
|
3128,1870