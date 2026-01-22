Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Финансы
    • 22 января, 2026
    • 09:15
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2%, до 1,9875 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 1,2%, до 2,2139 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9875

    100 российских рублей

    2,2139

    1 австралийский доллар

    1,1568

    1 белорусский рубль

    0,5753

    1 болгарский лев

    -

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1156

    1 чешская крона

    0,0817

    1 китайский юань

    0,2442

    1 датская крона

    0,2660

    1 грузинский лари

    0,6311

    1 гонконгский доллар

    0,2181

    1 индийская рупия

    0,0186

    1 британский фунт

    2,2832

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1870

    1 швейцарский франк

    2,1392

    1 израильский шекель

    0,5402

    1 канадский доллар

    1,2300

    1 кувейтский динар

    5,5306

    100 казахстанских тенге

    0,3349

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5173

    1 молдавский лей

    0,0999

    1 норвежская крона

    0,1708

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6071

    1 польский злотый

    0,4713

    1 румынский лей

    0,3901

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3238

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3248

    1 Турецкая лира

    0,0393

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0395

    100 Японских йен

    1,0714

    1 Новозеландский доллар

    0,9958

    Золото

    8153,2170

    Серебро

    158,5420

    Платина

    4167,8050

    Палладий

    3128,1870
