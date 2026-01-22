CBA currency exchange rates (22.01.2026)

Ilham Aliyev WUF13 World Economic Forum - 2026 Azerbaijan-Armenia peace process
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.2% to 1.9875 manats, and 100 Russian rubles rose by 1.2% to 2.2139 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9875

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2139

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1568

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5753

    1 BGN (Bulgarian lev)

    -

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1156

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0817

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2442

    1 DKK (Danish krone)

    0.2660

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6311

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2181

    1 INR (Indian rupee)

    0.0186

    1 GBP (British pound)

    2.2832

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1870

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1392

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5402

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2300

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5306

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3349

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5173

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0999

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1708

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6071

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4713

    1 RON (Romanian leu)

    0.3901

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0170

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3238

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3248

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0393

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0395

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0714

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9958

    Gold (1 ounce)

    8,153.2170

    Silver (1 ounce)

    158.5420

    Platinum (1 ounce)

    4,167.8050

    Palladium (1 ounce)

    3,128.1870
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.01.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2026)

