Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.01.2026)
- 22 yanvar, 2026
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9875 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,2 % artaraq 2,2139 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9875
|
100 Rusiya rublu
|
2,2139
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1568
|
1 Belarus rublu
|
0,5753
|
1 Bolqarıstan levi
|
-
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1156
|
1 Çexiya kronu
|
0,0817
|
1 Çin yuanı
|
0,2442
|
1 Danimarka kronu
|
0,2660
|
1 Gürcü larisi
|
0,6311
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2181
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0186
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2832
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1870
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1392
|
1 İsrail şekeli
|
0,5402
|
1 Kanada dolları
|
1,2300
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5306
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3349
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5173
|
1 Moldova leyi
|
0,0999
|
1 Norveç kronu
|
0,1708
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6071
|
1 Polşa zlotası
|
0,4713
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3901
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3238
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3248
|
Türk lirəsi
|
0,0393
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0395
|
Yapon yeni
|
1,0714
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9958
|
Qızıl
|
8153,2170
|
Gümüş
|
158,5420
|
Platin
|
4167,8050
|
Palladium
|
3128,1870