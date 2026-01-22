İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.01.2026)

    Maliyyə
    • 22 yanvar, 2026
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9875 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,2 % artaraq 2,2139 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9875

    100 Rusiya rublu

    2,2139

    1 Avstraliya dolları

    1,1568

    1 Belarus rublu

    0,5753

    1 Bolqarıstan levi

    -

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1156

    1 Çexiya kronu

    0,0817

    1 Çin yuanı

    0,2442

    1 Danimarka kronu

    0,2660

    1 Gürcü larisi

    0,6311

    1 Honq Konq dolları

    0,2181

    1 Hindistan rupisi

    0,0186

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2832

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1870

    1 İsveçrə frankı

    2,1392

    1 İsrail şekeli

    0,5402

    1 Kanada dolları

    1,2300

    1 Küveyt dinarı

    5,5306

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3349

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5173

    1 Moldova leyi

    0,0999

    1 Norveç kronu

    0,1708

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6071

    1 Polşa zlotası

    0,4713

    1 Rumıniya leyi

    0,3901

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3238

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3248

    Türk lirəsi

    0,0393

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0395

    Yapon yeni

    1,0714

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9958

    Qızıl

    8153,2170

    Gümüş

    158,5420

    Platin

    4167,8050

    Palladium

    3128,1870
    məzənnə dollar manat
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2026)

