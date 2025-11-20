Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Финансы
    • 20 ноября, 2025
    • 09:19
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6%, до 1,9581 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,7%, до 2,1111 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9581

    100 российских рублей

    2,1111

    1 австралийский доллар

    1,1025

    1 белорусский рубль

    0,5709

    1 болгарский лев

    1,0013

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1157

    1 чешская крона

    0,0810

    1 китайский юань

    0,2389

    1 датская крона

    0,2622

    1 грузинский лари

    0,6288

    1 гонконгский доллар

    0,2184

    1 индийская рупия

    0,0192

    1 британский фунт

    2,2198

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1779

    1 швейцарский франк

    2,1072

    1 израильский шекель

    0,5202

    1 канадский доллар

    1,2095

    1 кувейтский динар

    5,5330

    100 казахстанских тенге

    0,3278

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5130

    1 молдавский лей

    0,1005

    1 норвежская крона

    0,1668

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6041

    1 польский злотый

    0,4633

    1 румынский лей

    0,3849

    1 сербский динар

    0,0167

    1 сингапурский доллар

    1,3000

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3088

    1 Турецкая лира

    0,0401

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0404

    100 Японских йен

    1,0799

    1 Новозеландский доллар

    0,9534

    Золото

    6927,7295

    Серебро

    87,2023

    Платина

    2654,5415

    Палладий

    2379,0310
