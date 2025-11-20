İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.11.2025)

    Maliyyə
    • 20 noyabr, 2025
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.11.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 1,9581 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1111 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9581

    100 Rusiya rublu

    2,1111

    1 Avstraliya dolları

    1,1025

    1 Belarus rublu

    0,5709

    1 Bolqarıstan levi

    1,0013

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1157

    1 Çexiya kronu

    0,0810

    1 Çin yuanı

    0,2389

    1 Danimarka kronu

    0,2622

    1 Gürcü larisi

    0,6288

    1 Honq Konq dolları

    0,2184

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2198

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1779

    1 İsveçrə frankı

    2,1072

    1 İsrail şekeli

    0,5202

    1 Kanada dolları

    1,2095

    1 Küveyt dinarı

    5,5330

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3278

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5130

    1 Moldova leyi

    0,1005

    1 Norveç kronu

    0,1668

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6041

    1 Polşa zlotası

    0,4633

    1 Rumıniya leyi

    0,3849

    1 Serbiya dinarı

    0,0167

    1 Sinqapur dolları

    1,3000

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3088

    Türk lirəsi

    0,0401

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0404

    Yapon yeni

    1,0799

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9534

    Qızıl

    6927,7295

    Gümüş

    87,2023

    Platin

    2654,5415

    Palladium

    2379,0310
    məzənnə dollar manat
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2025)
    CBA currency exchange rates (20.11.2025)

