İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    MÜTDA : Son iki ildə 300-dən çox təhsil müəssisəsində qazlaşma prosesi həyata keçirilib

    Elm və təhsil
    • 10 dekabr, 2025
    • 16:26
    MÜTDA : Son iki ildə 300-dən çox təhsil müəssisəsində qazlaşma prosesi həyata keçirilib

    2025–2026-cı tədris ili üzrə istilik mövsümünə hazırlıq çərçivəsində Bakı və regionlarda ümumilikdə 1873 təhsil müəssisəsində (1500 ümumi, 373 məktəbəqədər) texniki işlər aparılıb.

    Bu barədə "Report"a Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən (MÜTDA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, son iki ildə ölkə üzrə əlavə olaraq 300-dən çox təhsil müəssisəsində qazlaşma prosesi həyata keçirilib: " Əlavə olaraq qeyd edək ki, alternativ yanacaq təminatı çərçivəsində 536 ümumi, 334 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi üçün zəruri ehtiyacda odun və 408 ümumi, 197 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi üçün isə pellet yanacağı təmin edilib

    Ölkə ərazisində ümumtəhsil məktəblərinin istiliklə təminatında yarana biləcək məsələlərin araşdırılması və həlli üçün regional təhsil idarələrinin müvafiq Çağrı Mərkəzləri ilə əlaqə yaratmaq mümkündür.

    Regionlarda yaradılmış işçi qrupları istilik təminatı ilə bağlı mümkün problemlərin, eyni zamanda fövqəladə halların aradan qaldırılması və operativ həlli məqsədilə təlimatlandırılıbla"r.

    Qeyd edilib ki, istilik sistemlərində mövcud və yaxud yarana biləcək problemlərin həlli istiqamətində görülən işlər mövsümboyu davam etdiriləcək.

    MÜTDA qazlaşdırma

    Son xəbərlər

    16:52

    Azərbaycan UNESCO ilə azad edilmiş ərazilərdəki bərpa işləri və mina problemi barədə danışıqlar aparır

    Digər
    16:45

    Elman Abdullayev: UNESCO konvensiyaların icrasında müəyyən siyasi manipulyasiyalarla üzləşir

    Xarici siyasət
    16:44

    Özbəkistan SOCAR ilə layihə sayəsində neft məhsullarının idxalından imtina etməyi planlaşdırır

    Energetika
    16:42
    Foto

    Qırğızıstan-Azərbaycan İşgüzar Şurasının yaradılmasına dair sənəd imzalanıb

    Biznes
    16:41

    Salah Ronaldu ilə komanda yoldaşı ola bilər

    Futbol
    16:41

    Azərbaycanda 11 ayda 249 yeni dövlət standartı qəbul edilib

    Biznes
    16:37

    Mərakeşdə iki bina uçub, 22 nəfər ölüb – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    16:32

    Aİ Ukraynanın təşkilata daxil olma perspektivləri üzrə iclas keçirəcək

    Region
    16:26

    MÜTDA : Son iki ildə 300-dən çox təhsil müəssisəsində qazlaşma prosesi həyata keçirilib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti