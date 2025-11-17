Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2025)
- 17 ноября, 2025
- 09:14
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,9725 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,2%, до 2,1027 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9725
|
100 российских рублей
|
2,1027
|
1 австралийский доллар
|
1,1088
|
1 белорусский рубль
|
0,5709
|
1 болгарский лев
|
1,0092
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1165
|
1 чешская крона
|
0,0816
|
1 китайский юань
|
0,2393
|
1 датская крона
|
0,2642
|
1 грузинский лари
|
0,6287
|
1 гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 индийская рупия
|
0,0192
|
1 британский фунт
|
2,2358
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1795
|
1 швейцарский франк
|
2,1388
|
1 израильский шекель
|
0,5261
|
1 канадский доллар
|
1,2116
|
1 кувейтский динар
|
5,5402
|
100 казахстанских тенге
|
0,3240
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5132
|
1 молдавский лей
|
0,1005
|
1 норвежская крона
|
0,1681
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6025
|
1 польский злотый
|
0,4667
|
1 румынский лей
|
0,3881
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3068
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3129
|
1 Турецкая лира
|
0,0402
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0405
|
100 Японских йен
|
1,0994
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9636
|
Золото
|
6932,8125
|
Серебро
|
86,4523
|
Платина
|
2644,9365
|
Палладий
|
2400,0090