    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2025)

    Финансы
    • 17 ноября, 2025
    • 09:14
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,9725 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,2%, до 2,1027 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9725

    100 российских рублей

    2,1027

    1 австралийский доллар

    1,1088

    1 белорусский рубль

    0,5709

    1 болгарский лев

    1,0092

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1165

    1 чешская крона

    0,0816

    1 китайский юань

    0,2393

    1 датская крона

    0,2642

    1 грузинский лари

    0,6287

    1 гонконгский доллар

    0,2187

    1 индийская рупия

    0,0192

    1 британский фунт

    2,2358

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1795

    1 швейцарский франк

    2,1388

    1 израильский шекель

    0,5261

    1 канадский доллар

    1,2116

    1 кувейтский динар

    5,5402

    100 казахстанских тенге

    0,3240

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5132

    1 молдавский лей

    0,1005

    1 норвежская крона

    0,1681

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6025

    1 польский злотый

    0,4667

    1 румынский лей

    0,3881

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3068

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3129

    1 Турецкая лира

    0,0402

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0405

    100 Японских йен

    1,0994

    1 Новозеландский доллар

    0,9636

    Золото

    6932,8125

    Серебро

    86,4523

    Платина

    2644,9365

    Палладий

    2400,0090
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.11.2025)

    Лента новостей