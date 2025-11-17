Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.11.2025)
- 17 noyabr, 2025
- 09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9725 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,1027 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9725
|
100 Rusiya rublu
|
2,1027
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1088
|
1 Belarus rublu
|
0,5709
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0092
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1165
|
1 Çexiya kronu
|
0,0816
|
1 Çin yuanı
|
0,2393
|
1 Danimarka kronu
|
0,2642
|
1 Gürcü larisi
|
0,6287
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2187
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2358
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1795
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1388
|
1 İsrail şekeli
|
0,5261
|
1 Kanada dolları
|
1,2116
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5402
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3240
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5132
|
1 Moldova leyi
|
0,1005
|
1 Norveç kronu
|
0,1681
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6025
|
1 Polşa zlotası
|
0,4667
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3881
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3068
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3129
|
Türk lirəsi
|
0,0402
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0405
|
Yapon yeni
|
1,0994
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9636
|
Qızıl
|
6932,8125
|
Gümüş
|
86,4523
|
Platin
|
2644,9365
|
Palladium
|
2400,0090