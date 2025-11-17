İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.11.2025)

    Maliyyə
    • 17 noyabr, 2025
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.11.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9725 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,1027 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9725

    100 Rusiya rublu

    2,1027

    1 Avstraliya dolları

    1,1088

    1 Belarus rublu

    0,5709

    1 Bolqarıstan levi

    1,0092

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1165

    1 Çexiya kronu

    0,0816

    1 Çin yuanı

    0,2393

    1 Danimarka kronu

    0,2642

    1 Gürcü larisi

    0,6287

    1 Honq Konq dolları

    0,2187

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2358

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1795

    1 İsveçrə frankı

    2,1388

    1 İsrail şekeli

    0,5261

    1 Kanada dolları

    1,2116

    1 Küveyt dinarı

    5,5402

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3240

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5132

    1 Moldova leyi

    0,1005

    1 Norveç kronu

    0,1681

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6025

    1 Polşa zlotası

    0,4667

    1 Rumıniya leyi

    0,3881

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3068

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3129

    Türk lirəsi

    0,0402

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0405

    Yapon yeni

    1,0994

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9636

    Qızıl

    6932,8125

    Gümüş

    86,4523

    Platin

    2644,9365

    Palladium

    2400,0090
    məzənnə dollar manat
