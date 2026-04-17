Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2026)
- 17 апреля, 2026
- 09:27
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,22%, до 2,003 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,51%, до 2,2257 маната.
Валюта
Курс
1 доллар США
1,7000
1 евро
2,0030
100 российских рублей
2,2257
1 австралийский доллар
1,2186
1 белорусский рубль
0,5824
1 дирхам ОАЭ
0,4628
100 южнокорейских вон
0,1149
1 чешская крона
0,0824
1 китайский юань
0,2491
1 датская крона
0,2680
1 грузинский лари
0,6321
1 гонконгский доллар
0,2171
1 индийская рупия
0,0183
1 британский фунт
2,2899
10 000 иранских риалов
-
1 шведская крона
0,1851
1 швейцарский франк
2,1702
1 израильский шекель
0,5686
1 канадский доллар
1,2420
1 кувейтский динар
5,5111
100 казахстанских тенге
0,3605
1 катарский риал
0,4663
1 киргизский сом
0,0194
100 венгерских форинтов
0,5493
1 молдавский лей
0,0993
1 норвежская крона
0,1817
100 узбекских сомов
0,0140
100 пакистанских рупий
0,6071
1 польский злотый
0,4726
1 румынский лей
0,3930
1 сербский динар
0,0171
1 сингапурский доллар
1,3357
1 Риал Саудовской Аравии
0,4532
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
2,3355
1 Турецкая лира
0,0379
1 Туркменский манат
0,4857
1 Украинская гривна
0,0388
100 Японских йен
1,0660
1 Новозеландский доллар
1,0010
Золото
8165,8480
Серебро
134,5243
Платина
3556,9015
Палладий
2653,0880