    Финансы
    • 17 апреля, 2026
    • 09:27
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,22%, до 2,003 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,51%, до 2,2257 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0030

    100 российских рублей

    2,2257

    1 австралийский доллар

    1,2186

    1 белорусский рубль

    0,5824

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1149

    1 чешская крона

    0,0824

    1 китайский юань

    0,2491

    1 датская крона

    0,2680

    1 грузинский лари

    0,6321

    1 гонконгский доллар

    0,2171

    1 индийская рупия

    0,0183

    1 британский фунт

    2,2899

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1851

    1 швейцарский франк

    2,1702

    1 израильский шекель

    0,5686

    1 канадский доллар

    1,2420

    1 кувейтский динар

    5,5111

    100 казахстанских тенге

    0,3605

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5493

    1 молдавский лей

    0,0993

    1 норвежская крона

    0,1817

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6071

    1 польский злотый

    0,4726

    1 румынский лей

    0,3930

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3357

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3355

    1 Турецкая лира

    0,0379

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0388

    100 Японских йен

    1,0660

    1 Новозеландский доллар

    1,0010

    Золото

    8165,8480

    Серебро

    134,5243

    Платина

    3556,9015

    Палладий

    2653,0880
    Курсы валют ЦБА Курс маната Курс доллара
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.04.2026)
    CBA currency exchange rates (17.04.2026)

