İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.04.2026)

    • 17 aprel, 2026
    • 09:09
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.04.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,22 % azalaraq 2,0030 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,51 % azalaraq 2,2257 manat təşkil edib.

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0030

    100 Rusiya rublu

    2,2257

    1 Avstraliya dolları

    1,2186

    1 Belarus rublu

    0,5824

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1149

    1 Çexiya kronu

    0,0824

    1 Çin yuanı

    0,2491

    1 Danimarka kronu

    0,2680

    1 Gürcü larisi

    0,6321

    1 Honq Konq dolları

    0,2171

    1 Hindistan rupisi

    0,0183

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2899

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1851

    1 İsveçrə frankı

    2,1702

    1 İsrail şekeli

    0,5686

    1 Kanada dolları

    1,2420

    1 Küveyt dinarı

    5,5111

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3605

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5493

    1 Moldova leyi

    0,0993

    1 Norveç kronu

    0,1817

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6071

    1 Polşa zlotası

    0,4726

    1 Rumıniya leyi

    0,3930

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3357

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3355

    Türk lirəsi

    0,0379

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0388

    Yapon yeni

    1,0660

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0010

    Qızıl

    8165,8480

    Gümüş

    134,5243

    Platin

    3556,9015

    Palladium

    2653,0880
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.04.2026)
    CBA currency exchange rates (17.04.2026)

