Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.04.2026)
- 17 aprel, 2026
- 09:09
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,22 % azalaraq 2,0030 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,51 % azalaraq 2,2257 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
2,0030
100 Rusiya rublu
2,2257
1 Avstraliya dolları
1,2186
1 Belarus rublu
0,5824
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Koreya vonu
0,1149
1 Çexiya kronu
0,0824
1 Çin yuanı
0,2491
1 Danimarka kronu
0,2680
1 Gürcü larisi
0,6321
1 Honq Konq dolları
0,2171
1 Hindistan rupisi
0,0183
1 İngilis funt sterlinqi
2,2899
10 000 İran rialı
-
1 İsveç kronu
0,1851
1 İsveçrə frankı
2,1702
1 İsrail şekeli
0,5686
1 Kanada dolları
1,2420
1 Küveyt dinarı
5,5111
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3605
1 Qətər rialı
0,4663
1 Qırğız somu
0,0194
100 Macarıstan forinti
0,5493
1 Moldova leyi
0,0993
1 Norveç kronu
0,1817
100 Özbək somu
0,0140
100 Pakistan rupisi
0,6071
1 Polşa zlotası
0,4726
1 Rumıniya leyi
0,3930
1 Serbiya dinarı
0,0171
1 Sinqapur dolları
1,3357
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4532
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,3355
Türk lirəsi
0,0379
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0388
Yapon yeni
1,0660
Yeni Zelandiya dolları
1,0010
Qızıl
8165,8480
Gümüş
134,5243
Platin
3556,9015
Palladium
2653,0880