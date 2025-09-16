Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2025)
- 16 сентября, 2025
- 09:16
По данным Центрального Банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,4% и составил 2,0021 маната, а курс 100 российских рублей увеличился на 0,7% и составил 2,0531 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0021
|
100 российских рублей
|
2,0531
|
1 австралийский доллар
|
1,1325
|
1 белорусский рубль
|
0,5650
|
1 болгарский лев
|
1,0230
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1232
|
1 чешская крона
|
0,0824
|
1 китайский юань
|
0,2389
|
1 датская крона
|
0,2682
|
1 грузинский лари
|
0,6291
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 индийская рупия
|
0,0193
|
1 британский фунт
|
2,3146
|
10 000 иранских риалов
|
0,0295
|
1 шведская крона
|
0,1833
|
1 швейцарский франк
|
2,1420
|
1 израильский шекель
|
0,5070
|
1 канадский доллар
|
1,2343
|
1 кувейтский динар
|
5,5698
|
100 казахстанских тенге
|
0,3145
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5137
|
1 молдавский лей
|
0,1028
|
1 норвежская крона
|
0,1730
|
100 узбекских сомов
|
0,0138
|
100 пакистанских рупий
|
0,6010
|
1 польский злотый
|
0,4712
|
1 румынский лей
|
0,3955
|
1 сербский динар
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,3291
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3343
|
1 Турецкая лира
|
0,0411
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0413
|
100 Японских йен
|
1,1567
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0134
|
Золото
|
6262,3920
|
Серебро
|
72,5076
|
Платина
|
2386,6300