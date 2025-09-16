Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2025)

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 09:16
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2025)

    По данным Центрального Банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,4% и составил 2,0021 маната, а курс 100 российских рублей увеличился на 0,7% и составил 2,0531 маната.  

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0021

    100 российских рублей

    2,0531

    1 австралийский доллар

    1,1325

    1 белорусский рубль

    0,5650

    1 болгарский лев

    1,0230

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1232

    1 чешская крона

    0,0824

    1 китайский юань

    0,2389

    1 датская крона

    0,2682

    1 грузинский лари

    0,6291

    1 гонконгский доллар

    0,2186

    1 индийская рупия

    0,0193

    1 британский фунт

    2,3146

    10 000 иранских риалов

    0,0295

    1 шведская крона

    0,1833

    1 швейцарский франк

    2,1420

    1 израильский шекель

    0,5070

    1 канадский доллар

    1,2343

    1 кувейтский динар

    5,5698

    100 казахстанских тенге

    0,3145

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5137

    1 молдавский лей

    0,1028

    1 норвежская крона

    0,1730

    100 узбекских сомов

    0,0138

    100 пакистанских рупий

    0,6010

    1 польский злотый

    0,4712

    1 румынский лей

    0,3955

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3291

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3343

    1 Турецкая лира

    0,0411

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0413

    100 Японских йен

    1,1567

    1 Новозеландский доллар

    1,0134

    Золото

    6262,3920

    Серебро

    72,5076

    Платина

    2386,6300
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.09.2025)
    CBA currency exchange rates (16.09.2025)

