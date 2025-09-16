İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.09.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.09.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 2,0021 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,0531 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0021

    100 Rusiya rublu

    2,0531

    1 Avstraliya dolları

    1,1325

    1 Belarus rublu

    0,5650

    1 Bolqarıstan levi

    1,0230

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1232

    1 Çexiya kronu

    0,0824

    1 Çin yuanı

    0,2389

    1 Danimarka kronu

    0,2682

    1 Gürcü larisi

    0,6291

    1 Honq Konq dolları

    0,2186

    1 Hindistan rupisi

    0,0193

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3146

    10 000 İran rialı

    0,0295

    1 İsveç kronu

    0,1833

    1 İsveçrə frankı

    2,1420

    1 İsrail şekeli

    0,5070

    1 Kanada dolları

    1,2343

    1 Küveyt dinarı

    5,5698

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3145

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5137

    1 Moldova leyi

    0,1028

    1 Norveç kronu

    0,1730

    100 Özbək somu

    0,0138

    100 Pakistan rupisi

    0,6010

    1 Polşa zlotası

    0,4712

    1 Rumıniya leyi

    0,3955

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3291

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3343

    Türk lirəsi

    0,0411

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0413

    Yapon yeni

    1,1567

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0134

    Qızıl

    6262,3920

    Gümüş

    72,5076

    Platin

    2386,6300

    Palladium

    2013,4970
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələri
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2025)
    CBA currency exchange rates (16.09.2025)

