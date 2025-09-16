Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.09.2025)
- 16 sentyabr, 2025
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 2,0021 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,0531 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0021
|
100 Rusiya rublu
|
2,0531
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1325
|
1 Belarus rublu
|
0,5650
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0230
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1232
|
1 Çexiya kronu
|
0,0824
|
1 Çin yuanı
|
0,2389
|
1 Danimarka kronu
|
0,2682
|
1 Gürcü larisi
|
0,6291
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2186
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0193
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3146
|
10 000 İran rialı
|
0,0295
|
1 İsveç kronu
|
0,1833
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1420
|
1 İsrail şekeli
|
0,5070
|
1 Kanada dolları
|
1,2343
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5698
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3145
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5137
|
1 Moldova leyi
|
0,1028
|
1 Norveç kronu
|
0,1730
|
100 Özbək somu
|
0,0138
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6010
|
1 Polşa zlotası
|
0,4712
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3955
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0171
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3291
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3343
|
Türk lirəsi
|
0,0411
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0413
|
Yapon yeni
|
1,1567
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0134
|
Qızıl
|
6262,3920
|
Gümüş
|
72,5076
|
Platin
|
2386,6300
|
Palladium
|
2013,4970